Kart, concluso sotto la pioggia il Campionato Endurance Interprovinciale

Giovanni Rizzo e Antonio Minutoli trionfano al traguardo, ma i campioni Interprovinciali sono Anello e Irrera del team Gattopardo

MESSINA – Un susseguirsi di emozioni al Kartodromo di Messina per l’atto finale del Campionato Endurance Interprovinciale 2026. Kairos Team, con i piloti Giovanni Rizzo e Antonio Minutoli, assistiti dal team manager Salvatore Villa, si è aggiudicato sotto la pioggia la 2H Endurance organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, quarto ed ultimo appuntamento stagionale in calendario nell’ambito della proficua ed ormai consolidata collaborazione con il circuito Vincenza Ispica. Grande festa per Gattopardo che ha chiuso la prova al secondo posto e si è laureato Campione Interprovinciale della categoria F1.

Il racconto della prova 2H Endurance

In 18, complessivamente, i team partecipanti alla gara della specialità a squadre. Dopo il briefing e il sorteggio dei kart, nelle qualifiche di 10’, Antonio Minutoli per Kairos Team ha messo subito le cose in chiaro centrando la pole position con il tempo di 37.764, davanti a Kairos One e Gattopardo. Meta Racing One leader in F2, AMR Pulse in F3. Comincia a piovere al via, con Kairos Team che conserva comunque la testa della corsa precedendo Toro Rotto, Kairos One e Gattopardo. MRT Fire e AMR Pulse conducono, rispettivamente, in F2 e F3. Kairos Team anticipa le soste (già 3 dopo 30’) diversificando la strategia, Kairos One, con Massimiliano D’Angelo, va al comando su Gattopardo. Duello, intanto, tra Etherdrift One e Meta Racing One in F2, ma MRT Fire si è fermata tre volte contro una dei rivali. MRT Moon, MRT Ice e AMR Pulse battagliano in F3. A metà gara Kairos One resta avanti, pur avendo effettuato meno cambi di Gattopardo, Toro Rotto e Kairos Team.

Sale l’adrenalina e il lavoro dei team manager si fa incessante, monitorando i tempi e le condizioni meteo variabili. Il finale promette spettacolo, tutti col fiato sospeso. Kairos One (3 soste), Gattopardo (4), Toro Rotto (4) e Kairos Team (5) sono pronti a giocarsi la vittoria. Meta Racing One, Etherdrift One e MRT Fire alla pari in F2, MRT Moon detta il ritmo in F3. Kairos Team completa le 6 soste già a 20’ dalla conclusione, Gattopardo e Toro Rotto si riallineano col passare dei minuti, Kairos One ne fa una in più del previsto. MRT Fire e MRT Moon hanno adesso i favori del pronostico nelle rispettive categorie. Alla chiusura pit, a conferma di una perfetta strategia, Kairos Team riprende il comando, alle sue spalle Gattopardo e Toro Rotto.

La pioggia, che aveva concesso una breve tregua, torna in maniera insistente proprio nei minuti decisivi, ma non scompagina i piani di Kairos Team. Al traguardo delle due ore, dopo 139 giri percorsi, l’esultanza è di Giovanni Rizzo, al ritorno in pista e protagonista dell’ultimo stint, e Antonio Minutoli, trionfatori (best lap 39.031) con un vantaggio accumulato di 8.137 nei confronti di Gattopardo (Fabrizio Anello e Riccardo Irrera). Un secondo posto che però vale come una vittoria perché consegna i punti utili alla conquista del Campionato Endurance Interprovinciale 2026. Toro Rotto Racing si piazza terzo, con l’inedita coppia composta da Davide Campione e Luigi Pizzuti. Seguono STP Racing (Di Stefano-Latteri) e Kairos One (D’Angelo-Miduri), che ha pagato qualche difficoltà di troppo vedendo sfumare le chances in chiave titolo.

Le altre categorie

In F2 bella affermazione di MRT Fire in 133 giri, con gli affiatati Simone Bongiorno e Andrea Brusca. Piazza d’onore per Meta Racing One (Cristian De Salvo e Alessio Smeriglio), terzo Etherdrift One (Samuel Cerrito e Lorenzo Mindella) a completare il podio. Futura Official (Campione-Guzzardi) quarta.

Nella F3 prevale MRT Moon (Andrea Cardile e Gaetano Vecchio) in 131 giri, su MRT Ice (Antonino Cucuzza e Vittorio Strano) e AMR Pulse (Samuele Lanza e Simone Ragusa), poi Etherdrift (Di Benedetto-Florio), AM Corse (Anastasi-Miano), STP Rookie (A. Ryolo-S. Ryolo), Elettra RT (Di Mauro-M. Misuriello), Elettra Sport (Capasso-E. Misuriello), Elettra Official (Alderuccio-Nardo). Il sipario è calato con le premiazioni sul podio dei primi tre team classificati e la celebrazione dei vincitori, tra coppe e targhe.

La classifica

Nel Campionato Endurance Interprovinciale, riepilogando, al termine delle quattro prove disputate tra Messina e Ispica, Gattopardo trionfa in F1 con 3812 punti, chiudendo davanti a Kairos One (3770) e Kairos Team (3438). Nella F2 la spunta Futura Official con 3729 punti, sul gradino più alto rispetto a MRT Fire (3078) e Meta Racing One (2786). Nella F3 titolo a MRT Moon con 3896 punti, su AMR Pulse (3729) e Elettra RT (3604). Il Campionato Endurance interno – per questa prova il punteggio è stato attribuito utilizzando il simulatore di punti SWS calcolato al 100% – proseguirà il 21 novembre al Kartodromo di Messina con l’attesa 4H Endurance, penultimo appuntamento in calendario per il 2026.