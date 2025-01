Kart, da Messina riparte la stagione Endurance 2025

Sabato la prima delle corse che saranno ospitate al kartodromo di Messina, nel calendario trova nuovamente posto a fine maggio la 24 ore

MESSINA – Si alza il sipario al Kartodromo di Messina sul Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025. È in programma domani, sabato 25 gennaio, la 2H Endurance, primo appuntamento della stagione per la specialità a squadre organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Sono 16 i team iscritti, suddivisi nelle tre categorie d’appartenenza, pronti a darsi battaglia in pista per contendersi la vittoria. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14:30. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, spazio alle qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance. Dal via della corsa e fino allo sventolare della bandiera a scacchi, sono assicurate due ore cariche di adrenalina e divertimento, tra strategie e sorpassi.

Il programma della prima 2H Endurance

Chiusura pit ad inizio gara nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25 minuti. Previsto, come di consueto, l’utilizzo del VAR per consentire alla direzione gara di esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi e decidere in merito alle eventuali penalità da infliggere. Grazie al partner Race Facer, visitando il sito www.kartingclubmessina.it, sarà sempre disponibile il live timing che aiuterà i team manager e gli spettatori a seguire la prova con tutte le informazioni, i tempi e le comparazioni in base al numero di pit osservati dalle varie squadre.

L’evento si concluderà con la festa del podio, dove saliranno i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, il pilota che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. Al termine della stagione saranno premiati i migliori tre team di ogni categoria. Per la gara inaugurale il punteggio del Campionato interno verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 90%.

Il calendario del campionato 2025

Il calendario propone in totale sette appuntamenti, cinque da 2H e due da 4H, con una gara di scarto. Dopo la 2H Endurance del 25 gennaio, si svolgeranno l’1 marzo la 4H Endurance, il 29 marzo la 2H Endurance valida anche per il Campionato Interprovinciale in collaborazione con la pista di Ispica, il 3 maggio 2H Endurance, l’11 ottobre 2H Endurance (altra tappa del Campionato Interprovinciale), l’8 novembre 4H Endurance e il 6 dicembre la 2H Endurance finale. Nel 2024 trionfarono, rispettivamente, Leopard (F1), Team Killers (F2) e Fire MRT (F3). La corsa al prossimo titolo è ufficialmente aperta. Per la stagione 2025 del Karting Club Messina è inoltre cerchiata in rosso la prova più attesa e spettacolare: la 24H Endurance del 24 e 25 maggio.

