Kart, il team Leopard si aggiudica la prima 2H Endurance a Messina

Esaltante vittoria della coppia formata da Pietro Grima e Sara La Fauci. Al secondo posto il team Gattopardo, Giaguaro al terzo

MESSINA – Pietro Grima e Sara La Fauci si aggiudicano la prima prova della stagione nella specialità a squadre organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Affermazioni di MRT Thunder e MRT Moon, rispettivamente, in F2 e F3. Si apre nel segno del team Leopard, al Kartodromo di Messina, il Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025. Esaltante vittoria della coppia formata da Pietro Grima e Sara La Fauci che conquista la 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. MRT Thunder e MRT Moon prevalgono, rispettivamente, in F2 e F3. Tanta adrenalina, sano spirito sportivo e grande spettacolo per il pubblico presente sugli spalti.

L’evento si è concluso con la festa del podio riservata ai primi tre team classificati delle varie categorie, oltre a premiare pole position e “best lap” assoluto della manifestazione. Il punteggio del Campionato interno, utilizzando il simulatore dei punti SWS, è stato attribuito al 90%. Si tornerà in pista l’1 marzo con la 4H Endurance, secondo appuntamento al Kartodromo di Messina dei sette previsti in calendario.

Diciassette, nel complesso, i team partecipanti alla gara inaugurale della stagione nella specialità a squadre. Le qualifiche di 10’ assegnano la pole position a Leopard, grazie al tempo di 37.247 stabilito da Pietro Grima, in griglia (F1) davanti a Gattopardo con Fabrizio Anello (37.711). MRT Moon e MRT Thunder leader nelle altre due categorie.

Il racconto della gara

Leopard scatta in maniera perentoria allo sventolare della bandiera tricolore, Gattopardo, Speed e Giaguaro devono inseguire. Evo Speed passa al comando nella F2, complice una partenza problematica di MRT Thunder per l’errore commesso. MRT Moon tiene saldamente la testa nella F3. Trascorsi 20’ di gara, Leopard si è già assicurato un buon margine (16”) nei confronti di Gattopardo, principale rivale. Inizia il ricorso ai pit senza produrre di fatto grossi scossoni alla classifica. A metà della prova, Leopard continua ad essere in controllo su Gattopardo con due soste osservate ciascuno. A 30’ dal termine, Leopard avanti, con 3 pit, poi Giaguaro. Muta strategia, invece, Gattopardo che anticipa le soste ed è a quota 5. Prima della chiusura pit l’ordine è Leopard, Giaguaro, Speed, mentre Gattopardo ne ha speso uno in più dei contendenti. Ultimati i cambi (6 per la F1, 7 per F2 e F3), Leopard vede progressivamente scendere ad un giro il vantaggio su Gattopardo. Nello stint conclusivo Sara La Fauci è attenta a tenere a bada Fabrizio Anello fino alla bandiera a scacchi, mantenendo invariato il gap. Grande esultanza al traguardo delle due ore per Leopard, già trionfatore della scorsa edizione del Campionato Endurance: successo in 162 giri percorsi, con tanto di best lap (37.246).

L’ordine di arrivo

Sara La Fauci e Pietro Grima, che sostituiva Valentino Fusco, possono dunque celebrare con tutto il team la prima gioia del 2025. Gattopardo (Fabrizio Anello e Cristiano Chiarenza) si piazza al secondo posto dopo aver dato battaglia, terzo Giaguaro (Mirko Chiarenza e Riccardo Irrera). Chiude in quarta posizione Speed (Ruggeri-Sturiale).

MRT Thunder (155 giri) trionfa brillantemente nella F2 con i piloti Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri. Secondo AF Sport (Vincenzo Pino e Alice Di Bella), terzo Evo Speed (Daniele Leopardi-Federico Scimone). STP Driver (Anastasi-Latteri), complice le penalità comminate con l’ausilio del Var, è quarto. Bella affermazione per MRT Moon (153) nella F3. Simone Bongiorno e Andrea Cardile fanno valere le loro qualità precedendo MRT Nitro dei bravi Andrea Brusca e Aurora Costa. Terzo classificato Speed Racer (Samuel Cerrito e Cristian De Salvo). A seguire, Crismi (Crisafulli-Smiroldo), Peddaroti (Benedetto-Marra), Meta Racing Team (Napoli-Smeriglio), MRT Sirius (Cazacu-Vecchio), Squadra d’Assalto (Ciraolo-Di Dio) e Ciccio’s (Maggio-Messina).

