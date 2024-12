Kart, la coppia Leopard Fusco-La Fauci campione regionale Endurance

Nell'ultimo appuntamento disputato a Messina la vittoria è andata alla coppia Barbaro-Minutoli della scuderia Kairos

MESSINA – Una finale ricca di emozioni. Al Kartodromo di Messina successo di Kairos Next Generation, con la coppia formata da Mario Barbaro e Antonio Minutoli, nella 2H Endurance che ha ufficialmente chiuso il Campionato Regionale Asi – Sws Endurance 2024 targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Leopard, arrivato al secondo posto, si è consacrato campione assoluto nella specialità a squadre al termine delle sette prove disputate (tre le vittorie), alla luce della grande continuità di rendimento dimostrata gara dopo gara, grazie all’affidabilità dei piloti Valentino Fusco e Sara La Fauci e all’importante lavoro profuso dall’intero team.

Il racconto della finale

Diciotto partecipanti alla 2H Endurance, atto conclusivo di una stagione intensa ed appassionante, vissuto con i brividi e l’adrenalina a mille. Andando con ordine, Maiden MRT ha conquistato la pole position grazie al miglior tempo (37.687) stabilito nelle qualifiche di 10’ da Riccardo Irrera. Speed a completare la prima fila. Evo MRT e Meta Racing Team leader, rispettivamente, in F2 e F3. Alla partenza Maiden MRT mantiene il comando su Speed e Gattopardo. Team Killers comincia a dettare il proprio ritmo in F2. Maiden MRT ancora in testa dopo 30’, con Kairos Next Generation ad inseguire, avendo osservato entrambe un pit. A metà gara, trascorsa un’ora, a parità di soste (due), Minutoli (Kairos Next Generation) è primo, precedendo Anello (Gattopardo) e Fusco (Leopard). Quando manca mezz’ora alla bandiera a scacchi, Gattopardo conduce con Chiarenza nei confronti di Barbaro (Kairos Next Generation) e La Fauci (Leopard).

A dieci minuti, Gattopardo in testa, poi Leopard e Kairos Next Generation, ma alla chiusura pit, ultimate le sei soste della F1, Kairos Next Generation balza davanti e vola verso la vittoria finale, esultando al traguardo, allo scoccare delle due ore, dopo 160 giri percorsi. Un risultato frutto di una perfetta applicazione in pista e dell’ottima strategia predisposta dal team. Per Mario Barbaro e Antonio Minutoli si è trattato della prima, meritatissima, affermazione stagionale. Leopard chiude secondo ad un giro e Sara La Fauci e Valentino Fusco possono celebrare con un altro podio la vittoria del Campionato. Gattopardo (Fabrizio Anello e Mirko Chiarenza) finisce terzo, con 5” di penalità. Maiden MRT (D’Angelo-Irrera), Trinacria R.T. (C. Chiarenza-Tappa) e Speed (Alberti-Garufi) alle loro spalle.

Le altre categorie

Team Killers (154 giri) dei fratelli Antonio e Riccardo Bartolotta, dalla gestione impeccabile, trionfa nella F2 su Vulcan RT (Barbera-Greco) e Evo MRT (Miduri-Scardina, best lap della gara con 37.695). Quarto e quinto si sono piazzati AF Sport Asd (Di Bella-Pino) e Evo Speed (Ruggeri-Scimone). Una brillante STP Racing (153 giri), con Catarro e Leopardi, ha invece ottenuto il successo, in splendida rimonta, nella categoria F3, precedendo Fire MRT (Bongiorno-Brusca) e Meta Racing Team (Napoli-Smeriglio).

Per la prima volta, oltre a consultare il live timing fornito dal partner Race Facer con tutti i tempi e le comparazioni, i team manager hanno potuto testare un’app curata da Informatica 2002 che ha consentito loro di inviare in tempo reale le segnalazioni (fino ad un massimo di due), cliccando sull’apposito settore della pista raffigurata nella mappa, riguardo le fasi più discusse e le eventuali irregolarità, oggetto poi di revisione al Var da parte della direzione gara tramite le riprese video.

La classifica del campionato

Al termine della 2H Endurance si è svolta l’immancabile festa del podio, fra trofei e targhe, riservata ai primi tre team classificati di ogni categoria, i piloti autori di pole position e “best lap” assoluto della manifestazione e la premiazione finale del Campionato Endurance edizione 2024. Leopard ha centrato il titolo con 6144 punti collezionati nella categoria F1, davanti a Gattopardo (5866), terza Trinacria R.T. a 5500, mentre Kairos Next Generation (5416) e Maiden MRT (5307) hanno finito quarto e quinto. Kairos Racing, grande protagonista in avvio di stagione, sesta con 4579 punti, avendo saltato le due ultime gare.

Nella F2 Team Killers brinda al titolo con 6086 punti, secondo Vulcan RT (5841), terzo AF Sport Asd (5618), poi Evo Speed (5264) e Evo MRT (3338). Nella F3 ha trionfato Fire MRT con 6188 punti, battendo STP Racing (6044) e Ice MRT (5777). Adesso scatta già il conto alla rovescia in vista del Campionato Endurance 2025. Al Kartodromo di Messina si ripartirà con la 2H in calendario il prossimo 25 gennaio.

