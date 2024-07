Kart, Leopard vince la 2H Endurance e il campionato Interprovinciale

Valentino Fusco e Sara La Fauci vincono nell'ultima prova del campionato. Alla Leopard il titolo in F1, Vulcan Rt in F2 e Fire Mrt in F3

MESSINA – Non sono mancati i colpi di scena al Kartodromo di Messina nell’atto finale del Campionato Endurance Interprovinciale. Il team Leopard, con i piloti Valentino Fusco e Sara La Fauci, si è aggiudicato la 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, valida come prova conclusiva del quartetto di gare in collaborazione con la pista di Ispica dei fratelli Carmelo e Gianfranco Ricca, brindando al titolo Interprovinciale Endurance edizione 2024.

La cronaca della 2H Endurance

Ultimato il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, con ventuno team al via, le qualifiche di 10’ hanno consegnato la pole position a Kairos Racing con Davide Campione. Miglior tempo di Massimiliano D’Angelo (Air MRT), categoria F2. Sventolata la bandiera tricolore, buona partenza di Kairos Racing che tiene la testa, poi Dammuso Dad&Son, Leopard, Maiden MRT, Gattopardo, Trinacria, Kairos Next Generation. All’ora di gara Leopard davanti a Maiden MRT e Kairos Racing, tutte a pari giri. Quando mancano 45’ al termine, la bandiera rossa comporta l’interruzione della corsa. Dopo la sospensione, 5’ di qualifica per determinare il nuovo ordine di partenza dalla griglia. Pole centrata da Valentino Fusco del team Leopard in 38.179, con Kairos Racing a completare la prima fila. Fusco riparte bene, Anello e Campione duellano alle sue spalle.

Sara La Fauci mantiene il team Leopard al comando e a 15’ dalla conclusione può vantare un buon margine su Chiarenza del Gattopardo. Alla chiusura pit tocca poi a Fusco che conserva la prima piazza, nonostante il tentativo di rimonta di Gattopardo, bravo comunque a rifarsi sotto e accorciare il gap. La festa alla bandiera a scacchi è tutta del team Leopard che giunge al traguardo con un distacco di 0.228 su Gattopardo (Fabrizio Anello-Mirko Chiarenza), secondo e autore del best lap in 38.021. Terzo Maiden MRT (Andrea Alberti-Riccardo Irrera) a 9.992. Quarto Kairos Next Generation a 13.900, quinta Trinacria. Gara complicata per Kairos Racing e Dammuso Dad&Son che terminano nelle retrovie. Nella F2 il successo è di Evo MRT (Maggio-Miduri) staccando di 8.828 Team Killers e di 9.487 Vulcan RT. Nella categoria F3 prevale Ice MRT (Cardile-Costa), poi Fire MRT e Meta Racing. STP Racing, penalizzato di 15”, scivola invece fuori dal podio.

Le classifiche finali del campionato

Gioia doppia per Leopard che trionfa nella classifica finale F1 (Pro) conquistando il titolo Interprovinciale con 243 punti. Al secondo posto Gattopardo (235), terza Kairos Racing (216). Vulcan RT, con Milo Barbera e Giuseppe Greco, si prende il titolo della categoria F2 (Semi-Pro) con 244 punti, seguito da Team Killers (229) e Team Killers 2.0 (215). Per la F3 (Gentleman) si gode il gradino più alto del podio Fire MRT (Simone Bongiorno-Andrea Brusca) a quota 245, precedendo di un soffio Futura RT (242), poi Elettra Official a 222. L’evento si è chiuso con la proclamazione dei vincitori delle tre categorie del Campionato Endurance Interprovinciale 2024 e dei primi tre team classificati della 2H Endurance, oltre ai piloti autori della pole position e del “best lap” assoluto della manifestazione. Per quanto concerne il Campionato Endurance interno, che tornerà il prossimo 9 novembre con la 4H Endurance, assegnati i punti al 105% secondo il criterio SWS.

