Prime gare istituzionali al Pala Giarre che hanno visto protagonisti sei lottatori guidati dal maestro Angelo Cirilla

Riprese le gare istituzionali della Federkombat che nella domenica da poco trascorsa hanno visto più di 800 atleti, provenienti da tutta la Sicilia, impegnati al “Pala Giarre” in provincia di Catania. Tra loro anche quelli della “The Forge of Fitness” che erano in sei, guidati dal maestro Angelo Cirilla. I fighter del Team Cirilla tornano a casa più che soddisfatti per le buone prestazioni raccolte e sono pronti ai prossimi impegni e si alleneranno nel frattempo per per affinare le tecniche.

Questi i risultati del Team Cirilla a Giarre che conquista cinque bronzi: Sara Granà, nella specialità Point Fighting; Mattia Gennaro, nella specialità Point Fighting e nella specialità Kick Light; Lorenzo Palazzolo, nella specialità Kick Light e quinto nella specialità Point Fighting; Carmelo Foti nella specialità Kick Light al suo esordio nelle gare. Inoltre quinta posizione per Lucrezia Librizzi nella specialità Point Fighting.