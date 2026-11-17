L'autopsia chiave per capire se c'è stata un'aggressione durante la lite tra famiglie o se il 54enne è morto per un malore

Messina – Ci sono almeno 3 persone indagate per la morte di Stellario Lo Presti, avvenuta venerdì scorso a Giostra. In vista dell‘autopsia, affidata oggi al dottore Alessio Asmundo, la Procura ha iscritto nel registro due uomini e una donna, protagonisti della lite avvenuta poco prima che il 54enne spirasse.

Chi sono gli indagati

Rissa e omicidio preterintenzionale i reati ipotizzati in questa prima fase dalla sostituta procuratrice Maria Di Mulo, in attesa di fare luce su quel che è effettivamente avvenuto nelle fasi di quella concitata lite tra famiglie, all’isolato 13 di Giostra. I protagonisti sono stati avvisati per permettere loro di seguire gli accertamenti tecnici irripetibili, l’autopsia appunto, con le garanzie di legge. Si sono affidati agli avvocati Dario Cocivera, che ha incarico il dottore Andò di seguire l’autopsia come consulente di parte, ed Erika Trunfio. La famiglia si è invece affidata all’avvocato Ignazio Panebianco.

Primo step dell’inchiesta: chiarire cosa ha ucciso il 54enne

L’esame medico legale comincerà oggi e servirà a dare una indicazione più chiara sulle cause della morte del 54enne. La PM ha chiesto al dottor Asmundo di verificare che cosa lo ha stroncato e se ci sono segni di una aggressione, e che relazione c’è, se ce ne fosse, tra i due avvenimenti. Il consulente della Procura si è riservato 90 giorni per approfondire tutti gli aspetti ma consegnerà una prima relazione a breve, per indirizzare gli accertamenti della Polizia.

Malore fatale o aggressione?

L’inchiesta è all’inizio e non c’è ancora una conclusione considerata più probabile. Nell’immediato l’uomo sembrava essere stato stroncato da un malore. I testimoni hanno però raccontato della lite tra famiglie, avvenuta poco prima e alla quale ha preso parte. La magistratura ha quindi deciso di chiarire ogni aspetto, anche in assenza di denunce di parte. Da qui l’inchiesta che dovrà fugare ogni dubbio: malore fatale o aggressione?

I funerali del 54enne

Dopo l’autopsia il corpo di Stellario Lo Presti sarà restituito alla famiglia per l’ultimo saluto. I funerali del 54enne sono stati già fissati e saranno celebrati nella chiesa della Sacra Famiglia al Cep, il prossimo 19 novembre alle 16. La messa sarà officiata da padre Sergio Siracusano.

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