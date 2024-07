La Basket School Messina conferma Nikola Janic

Il montenegrino è il quarto elemento del roster già ufficializzato dalla società giallorossa, il terzo confermato

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare la conferma di Nikola Janic, il terzo atleta dopo Leonardo Di Dio e Mario Tartaglia che continuerà a vestire la casacca giallorossa anche nella stagione 24/25. Raggiunto un accordo su base biennale a testimonianza della fiducia riposta dalla società in Janic: un legame tra le parti che si rafforza ulteriormente nonostante l’infortunio patito da Nikola nella gara-2 dei playoff con l’Orlandina che lo terrà ai box nella fase iniziale della stagione. Ala montenegrina classe 2005, Janic ha chiuso la sua prima annata con la Basket School Messina con una media 5,2 punti, toccando il massimo stagionale a quota 19 nella sfida dello scorso 18 febbraio contro Castanea.

Cresciuto in patria nel Kosarkaski Klub Buducnost, società cestistica di Podgorica, Janic è arrivato a Messina nel 2021 per disputare con il Domenico Savio il campionato Under 17 Eccellenza (29,6 di media) e la Serie C Silver con la prima squadra (267 punti in 17 gare per una media di 15,7). Contestualmente, grazie al doppio tesseramento, è stato impiegato in C Gold dal Castanea segnando 18 punti in due partite. Ancora Domenico Savio nella stagione 22/23, annata di fondamentale importanza per la sua crescita cestistica: titolo di capocannoniere in C Silver con 644 punti (23 di media), vicecampione regionale con l’Under 19 e promozione in Serie B interregionale con il Castanea. Numeri che gli valgono la chiamata del Basket School e la recente conferma fortemente voluta dall’intero società e da coach Pippo Sidoti.

