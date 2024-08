La Basket School Messina ufficializza Joseph Miaffo

Undicesimo cestista nel roster e quinto volto nuovo. È una guardia/ala classe 2004

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Joseph Miaffo, undicesimo componente del roster giallorosso e quinto volto nuovo del mercato estivo dopo Mollica, Diakhate, Guduric e Pulito. Classe 2004, guardia/ala camerunese, nell’ultima stagione è stato uno dei punti di forza del Centro Basket Mondragone, chiudendo il torneo di Serie B interregionale con una media di 11,6 punti (326 in totale, season high 23 contro New Fortitudo Isernia e Roseto).

Dopo le prime esperienze con le U17 e U18 de La Foresta Rieti (14,3 di media nel 20/21), ha giocato in Serie D e U19 Gold con il Basket Contigliano (15,7 con la prima squadra, 13,3 con la giovanile). Nel 2022 il passaggio in B alla Virtus Pozzuoli: in Campania vive una annata super con la U19 Gold (24,7 di media), ma soprattutto accumula particolare esperienza con la prima squadra, “sfruttata” nel migliore dei modi nello scorso campionato con il Mondragone.

