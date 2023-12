La "Beniamino Carnevale" lascia il porto di Milazzo. Si era incagliata a Rometta - Tempostretto

Si erano spezzati i cavi di rimorchio, denunciati il comandante e il primo ufficiale del rimorchiatore Tedy

La nave Lider Prestij, di bandiera camerunense, lascia il molo foraneo del Porto di Milazzo. Sarà rimorchiata dal Pothitos II (di bandiera Greca) da Milazzo al Porto di Tuzla (Istanbul, Turchia).

Poco meno di un mese fa, il 26 novembre scorso, la Lider Prestij (ex Beniamino Carnevale), partita dal porto di Napoli e rimorchiata dal Rimorchiatore Tedy di bandiera Mongola verso il porto di Tuzla, spezzava i cavi di rimorchio e si incagliava sul litorale di Rometta.

Dopo una prima verifica dell’integrità dello scafo, effettuata dai sommozzatori del 3°Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Milazzo e con il conforto dei mezzi aerei della Guardia Costiera che verificavano l’assenza di inquinamenti, con l’impiego dei rimorchiatori del locale servizio di rimorchio esercito dalla Società Rimorchiatori Augusta ed attraverso l’intervento della locale Corporazione Piloti e del Servizio Ormeggiatori del Porto di Milazzo, la nave è stata disincagliata e condotta in sicurezza nel porto di Milazzo, evitando ogni pregiudizio all’ambiente marino ed alla sicurezza della navigazione.

Oggi la nave ha lasciato il porto di Milazzo alla volta di Tuzla per lavori di manutenzione già programmati. Nelle scorse settimana, dopo le previste ispezioni di rito eseguite dalla Bandiera, la nave è stata sottoposta ad ispezione da parte del nucleo Port State Control della Guardia Costiera di Milazzo, al fine di verificare che le minime condizioni di sicurezza previste dalla normativa internazionale fossero rispettate. Anche il rimorchiatore Pothitos II, incaricato dall’armatore per il trasferimento della nave da Milazzo a Tuzla è stato debitamente ispezionato dagli ispettori P.S.C.. Tenuto conto delle buone previsioni meteorologiche previste per i prossimi giorni, a seguito di una riunione Tecnica Operativa tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Milazzo, la nave è stata autorizzata a partire a rimorchio con destinazione finale Tuzla ove è prevista arrivare il 26 dicembre.

Destino diverso per il rimorchiatore Tedy, il quale scortato e condotto presso il porto di Milazzo, a seguito di ispezione eseguita dagli Ispettori del Nucleo Port State Control della Guardia Costiera di Milazzo, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Gli ispettori intervenuti hanno rilevato diverse gravi non conformità in materia di normativa di sicurezza internazionale, decretando il fermo amministrativo del Tedy. Inoltre il comandante della nave ed il primo ufficiale sono stati denunciati in quanto responsabili di gravi negligenze e colpe riscontrate durante le operazioni di rimorchio della nave Lider Prestij. Il Tedy, dopo più di due settimane di fermo amministrativo e dopo aver eseguito i prescritti lavori di manutenzione scaturiti a seguito dell’ispezione Psc, è stato infine autorizzato al singolo viaggio di trasferimento.

Il convoglio del Lider Prestij, invece, sarà monitorato dalla Centrale Operativa Nazionale Guardia Costiera durante l’intero tragitto.