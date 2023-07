Sciotto risponde: "Mannino destabilizza l'ambiente, è aria fritta" - Tempostretto

Nel giro di poche ore il presidente risponde piccato: «In sette anni di gestione, di ‘incantatori di serpenti’ ne abbiamo visti tanti»

MESSINA – Dopo la versione di Mannino che aveva replicato alle dichiarazioni in conferenza stampa di Sciotto, arriva la contro replica del presidente dell’Acr Messina. “Mi ero ripromesso di non rispondere più all’imprenditore Mannino – si legge nella nota diffusa dalla società – ma la replica mi induce a farlo, perché da parte sua mi sarei aspettato una Pec con l’offerta entro le ore 12 di giovedì scorso, e non una mail indirizzata ai giornali per rispondere alle mie dichiarazioni. Intanto, appare singolare come qualche organo d’informazione riporti la replica di Mannino senza avere riportato una sola parola su quanto da me detto nella conferenza stampa di mercoledì scorso. Oltre che singolare è anche deontologicamente scorretto.

“Aspetto ancora una reale proposta”

Quanto a Mannino, ripeto che da parte sua aspetto ancora oggi una Pec con una reale proposta, altrimenti la smetta di usare questi mezzi per tentare di destabilizzare un ambiente che si avvia verso una nuova stagione sportiva. In sette anni di gestione, di ‘incantatori di serpenti’ ne abbiamo visti tanti, ma la verità è che la famiglia Sciotto con le proprie risorse e i propri errori, di cui mi assumo la responsabilità in quanto presidente, continua a mantenere il calcio a Messina a livello professionistico. Quello di oggi di Mannino, il quale entra nei dettagli della gestione finanziaria della mia società – questo è scorretto, perché ha violato il patto di riservatezza -, è l’ennesimo tentativo di avvelenare i pozzi e minare la serenità della squadra. Ribadisco che la società è sanissima e che gli unici debiti sono con il Fisco, perché lo Stato ha concesso a tutte le società calcistiche la possibilità di rateizzarli dopo la pandemia.

“Parliamo di calcio e non di aria fritta”

Aggiungo che sono disposto ad un confronto pubblico con Mannino per chiarire definitivamente, carte alla mano, come sono andate le cose. Ma fino a quel momento lo invito a non creare turbative di alcun genere. Caso contrario, significa che non vuole bene al Messina. Gli amministratori di Mannino avevano proposto di rilevare la società con 3 mln al netto dei debiti. Ancora aspetto! Colgo, infine, l’occasione per augurare alla squadra e a tutto lo staff buon lavoro, visto che domani parte il ritiro. Da oggi, per cortesia, parliamo di calcio e non di ‘aria fritta’. Forza Messina #ripartiamoinsieme”.

