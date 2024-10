La dea bendata bacia Villa San Giovanni, vinti 130mila euro sulla ruota di Napoli

Sei euro per quattro numeri, 6-7-9-12, sulla ruota di Napoli, è la combinazione che nel concorso di ieri, ha fruttato ad un giocatore ben 129.750 euro

VILLA SAN GIOVANNI – Sei euro per quattro numeri, 6-7-9-12, sulla ruota di Napoli, è la combinazione che nel concorso di ieri, ha fruttato ad un giocatore ben 129.750 euro. La nuova vittoria, arriva a distanza di qualche giorno, quando a Gioiosa Jonica, era stato vinto con una giocata di un euro, un milione di euro al Million Day. Gli stessi numeri, ma questa volta con un terno (6-7-9 sempre sulla ruota di Napoli), hanno portato una vincita da 45 mila euro a Castrolibero, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.