La diretta. Comincia il Natale messinese, le tappe con i 4 alberi e l'isola pedonale VIDEO - Tempostretto

La Giunta Basile dà il via alle iniziative natallizie: in corso la manifestazione

DA MESSINA IN DIRETTA – Che la festa abbia inizio. La Giunta Basile (nella foto) dà il via alle iniziative natalizie. In programma l’accensione dei quattro alberi e le tappe fino a Piazza Cairoli con l’isola pedonale. Sindaco Basile, con tanto di bretella giallorossa, forse un tocco “alla De Luca” (“il simbolo della mia città”), e gli assessori avviano le festività natalizie.

Un clima di festa che parte da Palazzo Zanca e contagia tutte le persone presenti. Il primo cero è stato acceso, tra parlamentari nazionali, la segretaria generale e direttrice generale Carrubba, consiglieri comunali, esponenti delle partecipate e cittadini. Il Natale a Messina entra nel vivo. Ora s’illumina, ore 17.37, l’albero di Piazza Unione Europea, il secondo albero. L’emozione del sindaco Basile e dell’assessora Calafiore, nelle interviste per Tempostretto, e la diretta continua. La presidente Mariagrazia Interdonato di Messina Servizi: “La squadra della partecipata ha lavorato bene per realizzare un allestimento di qualità ed eleganza. Allestimenti con il compost prodotto dalla città di Messina. Dalla differenziata produciamo compost. Un bel segnale. L’obiettivo è il 65 per cento come differenziata con l’aiuto dei cittadini”.

8 dicembre a Palazzo Zanca

In programma l’accensione dell’Albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca. A seguire sarà la volta dell’albero messo a punto a piazza Unione Europea dalla società Messina Servizi, che ha curato con le tradizionali piantine di stelle di Natale l’abbellimento della piazza, oltre l’atrio e la scalinata del Palazzo comunale.

La Giunta Basile davanti Palazzo Zanca

Dalla piazza del Municipio, alle 17, i rappresentanti dell’amministrazione Basile proseguiranno il percorso per l’accensione dell’albero a Piazza della Repubblica alla Stazione, allestito dall’Amam. La tradizionale attivazione delle luminarie sugli alberi posizionati nelle piazze del centro città, si concluderà con l’albero di Piazza Cairoli, messo a disposizione da Caronte&Tourist.

8 dicembre a Palazzo Zanca

Articoli correlati