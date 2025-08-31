La dirigente Daniela Pistorino approda all’Antonello

Redazionale. Nuova sfida per la preside a Messina dopo la guida del nautico "Caio Duiluo"

Redazionale – MESSINA – Dal primo settembre Daniela Pistorino assume la guida dell’Istituto d’istruzione superiore Antonello. Per la dirigente, che viene dal Nautico Caio Duilio, una nuova sfida che la porta al timone di una delle scuole più importanti del territorio. Dal Nautico, dove ha aumentato il numero di iscritti, ha avviato i corsi per studenti adulti, ha potenziato i corsi Its post diploma, ha attivato innovativi laboratori didattici, la dirigente, approda all’ Antonello, una scuola dalle enormi potenzialità che guarda al settore enogastronomico, a quello dell’ accoglienza turistica e a quello della comunicazione turistica e vanta l’ attivazione del liceo sportivo. L’ obiettivo è di bissare quanto ottenuto al Nautico e di continuare a solcare i mari dell’ innovazione.

Daniela Pistorino, nelle scorse settimane, ha ringraziato tutti i docenti e tutti i suoi collaboratori nella consapevolezza assoluta di avere lasciato una scuola in ottima salute e in continua crescita. Il Nautico Caio Duilio, oggi, registra un record di iscritti e, grazie all’ apertura di nuovi indirizzi, nuovi corsi e laboratori, è una delle scuole con il maggior tasso di occupazione post diploma.

“Mi accingo ad intraprendere questa nuova attività- afferma la nuova dirigente- in un istituto dalle grandi tradizioni e potenzialità, l’Antonello, nella speranza di far bene. Come sempre, posso assicurare, ci metterò il massimo impegno”.