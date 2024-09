La droga a “la villetta”, le condanne per gli spacciatori di Villaggio Aldisio

Tutti i nomi e le condanne per la centrale dello spaccio gestito dai Fenghi e da Dino Arena

Sono condanne alla fine del processo in abbreviato per gli imputati principali dell’operazione La Villetta, l’indagine anti droga della Polizia che ha acceso i fari su un giro a Villaggio Aldisio.

Tutti i nomi e le condanne

La decisione del giudice per l’udienza preliminare Tiziana Leanza: 20 anni per Placido Arena, 16 anni e mezzo per Fabio Fenghi, 11 anni a Gianluca Fenghi, 9 anni e 8 mesi per Valentina Fenghi, 8 anni e 4 mesi per Saverio Scudellà, 2 anni e 4 mesi per Domenico D’Amico, un anno e mezzo per Antonia Fenghi, un anno e 4 mesi per Emanuela Giletto ed Ester Caliri. Erano difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Domenico Andrè e Fabrizio Ferraro. La giudice non si è discostata molto dalle richieste formulate dalla PM della Dda Antonella Fradà a luglio scorso, decidendo in qualche caso pene ancora più severe rispetto quelle sollecitate dall’accusa, come nel caso di “Dino” Arena, considerato il capo del gruppo formato essenzialmente dal nucleo familiare dei Fenghi.

La retata

Sei le misure cautelari per traffico e spaccio scattate il 30 novembre dello scorso anno, dopo una inchiesta su una abitazione, la “Villetta” appunto, trasformata in una vera e propria centrale dello spaccio di droga attiva h24. Oltre 70 gli episodi di cessione di stupefacenti documentati dalle cimici della Squadra Mobile tra il 2019 e il 2020. Poi il blitz nella roccaforte che hanno portato alla scoperta di una una sorta di sgabuzzino in uso a Gianluca Fenghi dove erano custodite una pistola semi automatica Sauer e Sohn calibro 6.35 con la matricola abrasa, un caricatore vuoto, una cartuccia calibro 9, 13 cartucce di altro calibro, 70 grammi di cocaina e quasi 400 grammi di marijuana. Oltre agli imputati del rito abbreviato arrivati a sentenza, un’altra parte degli indagati è sotto processo in primo grado.