La Futura Santa Teresa Volley si prepara all’esordio in casa in Serie B2

Domenica 18 ottobre alle ore 18 le ragazze di coach Prestipino affrontano il Teams Catania al PalaBucalo

SANTA TERESA DI RIVA – Le partite che chiudono e aprono una stagione. Sembra quasi uno scherzo del calendario che tutto riparta proprio da dove ci si era fermati a festeggiare una meravigliosa promozione. Per l’Edilizia Futura Volley Santa Teresa, il primo appuntamento nel campionato nazionale di Serie B2 femminile avrà il volto di un’avversaria conosciuta. Domenica 18 ottobre, alle ore 18, sul taraflex del PalaBucalo, le ragazze di coach Alessandro Prestipino affronteranno il Teams A2A Volley Catania, guidato dalla professoressa Ina Baldi.

La stessa formazione etnea superata nella finale playoff della scorsa primavera, disputata a Gela e vinta dalla Futura con un netto 3-0. Un successo che aveva consegnato alla società santateresina la promozione al primo tentativo e il diritto di partecipare alla quinta serie nazionale. Sono trascorsi pochi mesi, ma il significato della sfida è profondamente cambiato. Allora c’era un traguardo da raggiungere, un’intera stagione da consegnare alla storia. Adesso c’è una categoria nuova da affrontare, con le sue difficoltà, le sue incognite e la necessità di misurarsi con un livello tecnico differente.

Il calendario ha voluto che il primo capitolo di questa nuova avventura fosse scritto contro le stesse protagoniste dell’ultimo atto della precedente. Una coincidenza suggestiva, che riporta alla memoria le emozioni della promozione, ma che domenica lascerà inevitabilmente spazio alle esigenze del presente.

Prestipino: “Soddisfatti del lavoro svolto”

Con la prima giornata ormai alle porte, si chiude anche il lungo periodo di preparazione cominciato con il raduno del 31 agosto. Settimane di lavoro fisico e tecnico, accompagnate da diversi allenamenti congiunti che hanno consentito allo staff di valutare la crescita della squadra e individuare gli aspetti sui quali intervenire.

A tracciare un bilancio della preseason è il direttore sportivo Nino Prestipino: “Siamo arrivati alla conclusione della preparazione atletica e possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto da tutto lo staff tecnico. Le ragazze hanno seguito un ottimo percorso, soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo disputato anche quattro-cinque allenamenti congiunti, dai quali l’allenatore ha potuto ricavare indicazioni importanti. Abbiamo alternato set giocati molto bene ad altri meno brillanti, ma è assolutamente normale in questa fase della stagione. Sono stati confronti molto allenanti, utili per capire a che punto siamo”.

Poi, il pensiero torna inevitabilmente a Catania e a quella finale che ha cambiato il percorso sportivo della Futura: “Ci prepariamo ad affrontare la prima giornata proprio contro la squadra con cui avevamo concluso la scorsa stagione, nella finalissima di Serie C disputata a Gela e vinta 3-0. Ripartiamo in B2 ancora contro Catania e speriamo di poter disputare un’ottima gara, soprattutto per cominciare bene questo nuovo campionato”.

Il PalaBucalo riapre le porte alla Serie B2

La sfida con il Teams A2A Volley Catania segnerà dunque l’inizio ufficiale della nuova avventura nazionale dell’Edilizia Futura Volley Santa Teresa. Il PalaBucalo tornerà a essere il punto d’incontro tra la squadra e il suo pubblico. Dopo aver accompagnato la Futura nella conquista della promozione, i tifosi potranno sostenere le proprie beniamine nel primo impegno di una stagione che richiederà tanta pazienza e capacità di accogliere e valorizzare anche i piccoli passetti che è detto saranno sempre percettibili.

Il passato ha lasciato una promozione da ricordare. Il presente chiede di ricominciare, con la consapevolezza che nulla sarà scontato. Domenica, alle ore 18, il primo pallone della nuova stagione passerà ancora sopra la stessa rete dell’ultima partita di Serie C. Ma questa volta non ci sarà una promozione da conquistare. Ci sarà un campionato nazionale tutto da vivere.