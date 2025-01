La Jonica Volley Santa Teresa si aggiudica la Coppa Sicilia 2025

La competizione riservata alle sole squadre siciliane militanti in Serie C al PalaBucalo ha premiato i santateresini e la Pallavolo Zafferana nel femminile

SANTA TERESA DI RIVA – La Jonica Santa Teresa, nel maschile, e la Pallavolo Zafferana, nel femminile, conquistano la Coppa Sicilia 2025 di pallavolo. I verdetti sono arrivati al termine della giornata di gare disputata domenica a Santa Teresa al PalaBucalo. Le formazioni vincitrici rappresenteranno la Sicilia alla SuperCoppa del Sud Italia, che nella sua prima edizione ha visto il successo della Volley Valley Catania e della Tonno Callipo Vibo Valentia. “La Coppa Sicilia ha acquisito una valenza significativa – ricorda Antonio Locandro, presidente Fipav Sicilia – perché premia le formazioni qualitativamente più forti visto che partecipano le formazioni in testa ai raggruppamenti di Serie C dopo i gironi d’andata”.

Grande entusiasmo nella finale maschile con la vittoria della squadra di casa Jonica Volley Santa Teresa, prima del girone B, su quella di Termini Imerese, prima del girone A, per 3-1. Nel femminile invece la Pallavolo Zafferana (prima nel girone B) s’impone nettamente in semifinale su Palermo (seconda miglior classificata dal girone A) alla palestra Alfieri di Nizza e in finale su Erice Entello (prima girone A) al PalaBucalo di Santa Teresa, sempre in tre set. La formazione trapanese, invece, si era qualificata regolando in cinque set il Nuova Città di Gela (prima nel girone C) al termine di una partita emozionante in semifinale al PalaBucalo. “Ora continua – prosegue Locandro – il percorso in campionato ma sollevare la Coppa Sicilia costituisce un traguardo molto ambito. Complimenti alle squadre vincitrici che non si sono risparmiate. È stata una grande festa di sport e ringrazio le amministrazioni comunali di Santa Teresa di Riva e di Nizza che ha ospitato una semifinale femminile”.

La Jonica Volley succede nell’albo d’oro alla Volley Valley Catania. Presente il sindaco di Santa Teresa, Danilo Lo Giudice, l’assessore allo Sport Ernesto Sigillo, che hanno sposato sul piano progettuale un evento che si è sposato in pieno con le potenzialità turistiche del comune jonico e di tutta la fascia costiera. “In Sicilia – conclude Locandro – c’è grande voglia di sport e pallavolo. Il rapporto con gli enti locali ci consente di coniugare la proposta sportiva con l’offerta turistica”.