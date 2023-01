"La memoria ritrovata: Presepi e antiche tradizioni del Natale a Messina" - Tempostretto

Iniziativa della parrocchia di S. Giacomo maggiore (retta da mons. Mario Di Pietro) in memoria di Franz Riccobono nell'ambito di attività culturali nel corso dell'Anno pastorale

MESSINA – Nell’ambito delle attività culturali promosse nel corso dell’Anno pastorale, la Parrocchia S. Giacomo Maggiore, retta da Mons. Mario Di Pietro, ha organizzato una serie di iniziative con approfondimenti sui temi della cultura religiosa messinese. Tra gli eventi natalizi in programma, si svolgerà oggi martedì 03 Gennaio 2023 alle ore 19.30 “La memoria ritrovata. Presepi e antiche tradizioni del Natale a Messina in memoria di Franz Riccobono”. La serata è dedicata all’illustre studioso che, nella sua vasta produzione scientifica, fu anche autore e curatore, insieme con altri ricercatori, di lavori e mostre su espressioni, cerimoniali e tradizioni presepiali della nostra provincia, confluiti in un ricco catalogo pubblicato negli anni Novanta.

L’evento, che si articolerà in vari momenti con proiezioni, letture, immagini e caratteristici suoni della zampogna, offrirà una rassegna video di antichi presepi del territorio peloritano e una ricostruzione del Natale a Messina prima del terremoto, a partire dalla tradizione dei “sonaturi orbi” e “ciaramiddari”, con l’ausilio di documenti autentici che rievocano l’atmosfera e le consuetudini religiose, gastronomiche e ludiche delle festività natalizie nella nostra città. Saranno proposti estratti del barone Giuseppe Arenaprimo e testi dello stesso Franz Riccobono. Alla serata, presentata da Paola La Badessa, prenderà parte il dott. Mario Sarica, etnomusicologo e curatore scientifico del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso.