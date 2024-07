La Messana conferma il difensore Alberto Mondello

L'esterno sinistro classe 1992 dopo essere stato fermo a causa di problemi fisici è pronto a dare il proprio contributo

MESSINA – Proseguono i lavori per l’allestimento del roster della Messana 1966 che comunica la conferma del difensore Alberto Mondello per la stagione 2024/2025. Esperienza e carisma per l’esterno sinistro classe 1992 che, dopo aver saltato quasi per intero la scorsa stagione a causa di problemi fisici, è pronto a rimettersi in gioco e fornire il proprio contributo alla causa della società.

Le esperienze passate di Mondello

Formatosi nei settori giovanili di Messina, Igea Virtus e Sorrento, Mondello nella stagione 2010/2011 è tra le rivelazioni del Città di Messina nel campionato di Eccellenza, chiuso con 31 presenze e 2 reti. L’anno successivo si misura con il torneo di Serie D approdando al Palazzolo e mettendo a referto 25 gettoni. Dopo il ritorno al Città di Messina e la parentesi in prestito al Comprensorio Normanno, nel 2015 si accasa al Camaro dove trascorrerà un quadriennio di altissimo livello: in neroverde due anni in Promozione, con un campionato vinto, ed altrettanti in Eccellenza per un totale di oltre 100 presenze condite da 29 reti, numeri certamente altisonanti per un difensore.

Nel 2019 passa all’Igea con cui vince il campionato di Promozione con 21 apparizioni e 7 gol. Rimane a Barcellona, in Eccellenza, anche l’anno successivo per poi trasferirsi per la prima volta alla Messana nel 2021. Nel 2022-2023 colleziona 28 presenze e un gol in Eccellenza con il Milazzo. Infine, all’inizio della scorsa stagione ritrova i colori giallorossi ma viene fermato da guai di natura fisica che non gli consentono di dare il proprio apporto alla squadra; smaltiti gli infortuni, Alberto Mondello è pronto a ripartire in maglia Messana.