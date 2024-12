La morte dell’11enne Maria, il 23 dicembre i funerali a Giammoro

Lutto cittadino a Pace del Mela lunedì prossimo. Il Comune ha espresso vicinanza ai coniugi Mennuti e ricordato la forza vitale della ragazzina

Il Comune di Pace del Mela ricorda l’undicenne Maria Mennuti, morta dopo un intervento chirurgico a Trieste. Questo il pensiero in un post su Facebook: “Non è facile. Ci è capitato già altre volte. Non è la prima volta che come comunità affrontiamo una perdita dolorosa. Ma il dolore è troppo forte. Maria era un esempio vivente. Era una forza, era la forza. Maria era una luce. Una luce che ha illuminato la nostra comunità che, affranta, si stringe intorno a Gladys e Daniele. Per il giorno delle esequie verrà proclamato il lutto cittadino”.

I funerali sono in programma lunedì 23 dicembre, alle 10, nella chiesa Santa Maria del Rosario a Giammoro. Per quel giorno, è stato proclamato il lutto cittadino a Pace del Mela, dove la ragazzina frequentava l’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi”.

La foto è tratta dalla pagina Facebook del Comune.