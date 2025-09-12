La nomina di Genovese all’Ast e i difficili equilibri nel centrodestra in Sicilia

Dopo un'estate di fibrillazioni politiche, il presidente Schifani continua la sua opera di mediazione nella coalizione in tempesta. Ma il centrosinistra non tocca palla

di Marco Olivieri

SICILIA – Quanti centrodestra ci sono in Sicilia? La nomina di Luigi Genovese a presidente dell’Ast, da parte del presidente della Regione Renato Schifani, serve probabilmente a placare le tensioni con l’area Mpa – Popolari e Autonomisti di Raffaele Lombardo. L’obiettivo del presidente è quello di ricandidarsi e deve sforzarsi di trovare un punto d’equilibrio tra le varie anime dello schieramento in fibrillazione.

Le tensioni non risparmiano nessuno nella coalizione. Forza Italia ha quasi più correnti del Pd in questa fase. Il deputato nazionale Tommaso Calderone pungola quasi quotidianamente l’assessora alla Salute Faraoni e il presidente Schifani sui temi della sanità nel territorio messinese. L’eurodeputato Marco Falcone segue una sua linea e la sottosegretaria Matilde Siracusano vive un grande freddo con Schifani e pezzi di Forza Italia siciliana dopo che il presidente della Regione ha revocato l’incarico di sub commissario al Risanamento, a Messina, all’avvocato Marcello Scurria.

I casi Amata e Galvagno, De Luca verso il centrodestra, il centrosinistra in ritardo

Il tutto senza considerare la gravità della situazione sanitaria. E non dimentichiamo i problemi giudiziari e le tempeste in Fratelli d’Italia, con i casi Amata e Galvagno. Al di là di quello che decideranno i giudici, esiste una responsabilità politica. E il centrodestra non ha gestito al meglio queste situazioni, né ha impresso quella necessaria svolta che, in teoria, non dovrebbe più attendere nell’isola.

Nel frattempo, mentre Sud chiama Nord e il capo politico Cateno De Luca continuano l’avvicinamento al centrodestra, anche questo motivo di nervosismi in alcuni componenti della coalizione, il centrosinistra che fa? Partito democratico, Movimento Cinquestelle, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) non sembrano ancora essersi emancipati da una vocazione minoritaria sia in termini di proposta politica, sia di comunicazione con il popolo degli astenuti.

L’astensione è destinata a crescere se rimarrà la convinzione che “in Sicilia non cambierà nulla”

In Sicilia manca l’idea che ci possa essere davvero un’alternanza di governo sulla base del voto. I ritardi sono enormi e due anni sono pochi per colmare il divario. Tuttavia, iniziare a costruire una serie alternativa politica porrebbe le basi per non continuare a fare le comparse mentre il centrodestra, nonostante tutto, domina sempre la scena. E intanto il numero di chi non andrà a votare, “tanto non cambia nulla in Sicilia”, è destinato a crescere.