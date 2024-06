La Peloro Volley Under 12 è campione provinciale

Sabato pomeriggio a piazza Duomo la premiazione durante la tappa del Beach Volley

MESSINA – Ancora un successo per le giovanili della Peloro Volley. Dopo l’accesso alle semifinali della Under 15 maschile, la società di pallavolo attiva su Messina Nord raggiunge un risultato che fa ben sperare per il futuro della Peloro Volley nel comparto femminile. La formazione U12 ha conquistato infatti il titolo provinciale ai Campionati Territoriali affermandosi al primo posto, poco sopra le coetanee della Ferraino.

La squadra, allenata da Patrizia Mancuso coadiuvata da Davide Aloisio, si affaccia così alla prossima stagione avida di risultati. Le atlete verranno premiate sabato 22 giugno in occasione della tappa di qualificazione olimpica del Volleyball World Beach Pro Tour a Piazza Duomo. In attesa della prossima stagione e dei campionati 2024/2025, prosegue la preparazione di atlete e atleti sulle spiagge di Capo Peloro e Mortelle.