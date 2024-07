La Power Team Messina Master sugli scudi alla “Lorica Lake”

Weekend di gare in quota nella suggestiva location del lago di Arvo. Terzo posto di società e quattro medaglie per Frisone, D'Andrea e Raymo

COSENZA – Gare in quota per la Power Team Messina che nel fine settimana scorso ha preso parte alla manifestazione sul lago Arvo “Lorica Lake”. In Calabria, nella frazione Lorica in Sila Grande, i tre alfieri powertini hanno nuotato a oltre mille metri sul livello del mare e hanno ottenuto un ottimo terzo posto di società.

La manifestazione organizzata dall’Aqa Cosenza rientrava in un circuito di gare calabresi denominato “Da zero a 1400”, riferimento ai metri in cui si svolgono le varie manifestazioni. In questa sul Lago di Arvo hanno stravinto, dominando la classifica generale con 672 punti, i padroni di casa dell’Aqa. Le gare in programma erano la 5 km il sabato e poi il pomeriggio la disputa del miglio, circa 1800 metri, domenica infine la gara sui 3 km.

I risultati della Power Team Messina

I tre nuotatori presenti per la Power Team Messina erano Alessandro Frisone, Santi D’Andrea e Martina Raymo. Questi hanno preso parte a quattro gare in totale e hanno totalizzato 118 punti classificandosi terzi dietro ad Aqa Cosenza e Kroton Nuoto che ha chiuso a 119.

Nel miglio sono arrivati tutti sul podio di categoria i tre atleti peloritani. Doppietta con Frisone primo e D’Andrea secondo tra i master a livello assoluto, ovviamente primo e secondo anche nella loro categoria M30. Raymo invece ha chiuso quinta assoluta e prima nella categoria F25. La domenica nei 3 km in gara solo Frisone che ha chiuso secondo assoluto tra i Master e nuovamente primo nella categoria M30.

“Cornice di gara suggestiva nel lago Arvo di Lorica – commenta Alessandro Frisone – e organizzazione perfetta come sempre accade in Calabria. È stata l’occasione per fare un weekend di sport in un posto incantevole. Ringraziamo Francesco Manna di Aqa Cosenza e tutto il suo staff per l’accoglienza”.