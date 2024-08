La prima assoluta di “Seasons” al Festival Taormina Arte 2024

Il 21 agosto alle 21.30 un viaggio musicale dal barocco ai nostri giorni, con un filo conduttore: le quattro stagioni

TAORMINA – Al Festival Taormina Arte 2024 debutterà per la sua prima nazionale assoluta lo spettacolo “Seasons”, un viaggio musicale dal barocco ai nostri giorni, con un filo conduttore: le quattro stagioni. L’opera andrà in scena il 21 agosto alle 21.30 e sarà un’ulteriore tappa del festival sostenuto e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, guidato da Elvira Amata, e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, governata dal commissario straordinario Sergio Bonomo, con la direzione artistica di Gianna Fratta.

“Seasons” sarà anche al Teatro Greco di Siracusa, nell’ambito delle manifestazioni pianificate per il G7 Agricoltura e Pesca, il prossimo sabato 24 agosto alle 21. Dal celebre capolavoro di Antonio Vivaldi si approderà, con un audace balzo temporale, alle “stagioni” di Piazzolla e Richter. Un connubio di musica e danza caratterizza lo spettacolo che schiera formazioni e nomi di chiara fama. Gianna Fratta dirige I Filarmonici Italiani e tre violini solisti: Dino De Palma, Federico Guglielmo, Alessandro Quarta. In particolare, la partitura di Richter potrà fregiarsi delle inedite coreografie acrobatiche create da Giulia Staccioli per la compagnia Kataklò.

Gli appuntamenti del Festival Taormina Arte accompagneranno il pubblico fino a oggi, 19 agosto, con una parata di stelle internazionali e un’offerta variegata di musica colta, jazz e pop con incursioni nel teatro e nella danza. Oltre ai nomi citati, in cartellone si segnalano artisti del calibro di Dee Dee Bridgewater, Vinicio Capossela, Amii Stewart, Ornella Muti con l’Americas Trio, il duo comico Moschella&Mulè, Enzo De Caro e il Quartetto Ànema, il pianista Michele Di Toro, The Jany McPherson Trio. Il festival vanta il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comune di Taormina e del Parco Archeologico Naxos-Taormina.