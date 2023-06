La processione. Il giorno della Madonna della Lettera, patrona di Messina - Tempostretto

Oggi alle 18,30 la consueta processione con partenza da piazza Duomo. Ecco il programma e le misure per la viabilità

MESSINA – Il giorno della Madonna della Lettera. Della cosiddetta celeste patrona della città e della chiesa messinese. Come è tradizione, la processione sì svolge oggi sabato 3 giugno, alle 18.30, con partenza da piazza Duomo. Il simulacro della Vergine Maria percorrerà alcune strade cittadine. Dal corso Cavour a via Tommaso Cannnizzaro, via Garibaldi e via I Settembre, si “potrà attestare ancora una volta il suo amore e la devozione a Colei che è invocata nostra perpetua protettrice”, mette in evidenza la chiesa messinese.

Di mattina, alle 11, il cardinale Lazzaro You Heung-Sik, prefetto del Dicastero vaticano per il clero, presiede invece il Pontificale concelebrato dall’arcivescovo, dal vescovo ausiliare e dal clero messinese. La cerimonia si conclude alle 21 in cattedrale. Alle 22.30, sempre in piazza Duomo, è in programma prima visione del video “Maria e Messina, una lunga storia d’amore”, a cura di realizzato da StudioLab. Subito dopo, dal sagrato del santuario di Montalto, ci sarà lo spettacolo pirotecnico offerto da Caronte&Tourist.

Sempre oggi l’arcivescovo renderà pubblico il decreto di indizione della visita pastorale, “ponendo questo importante evento ecclesiale di ascolto e condivisione – che coinvolgerà l’intero territorio dell’arcidiocesi con le sue comunità cristiane, le sedi istituzionali e i quotidiani luoghi di aggregazione e di incontro della gente – sotto lo sguardo materno di Maria”, sottolinea la curia messinese.

La viabilità

In occasione della Madonna della Lettera, sarà interdetta la circolazione veicolare lungo il corso Cavour, nel tratto compreso tra piazza Antonello e via T. Cannizzaro; e nelle vie T. Cannizzaro, tra corso Cavour e via Garibaldi; via Garibaldi, carreggiata lato monte, tra via T. Cannizzaro e via I Settembre; e in via I Settembre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Duomo.

Inoltre, sempre sabato 3 giugno, dalle 8 alle 24, sarà vietata la sosta nello spazio destinato alla fermata degli autobus, in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo, e in via I Settembre, lato sud, tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi. Per consentire il passaggio del corteo religioso, saranno aperti i varchi con rimozione dei paletti dissuasori, in piazza Duomo, lato corso Cavour, ed in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via Cesare Battisti; e dalle 16 sino a circolazione normalizzata, su indicazione delle forze dell’ordine preposte al servizio specifico, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato est, tra via I Settembre e largo S. Giacomo

