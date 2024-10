La prova di forza di Akademia in mezzo alle difficoltà. Bonafede: “Ci siamo sciolte”

Finalmente si è avuto un assaggio della squadra che lotterà per la promozione. Il coach: "In campo si è visto quanto preparato"

MESSINA – È stata la gara perfetta, quella di ieri sera di Akademia Sant’Anna contro Brescia che si leccherà ancora le ferite dopo il netto 3-0 subito. La formazione allenata da coach Fabio Bonafede è stata finalmente perfetta, non ha concesso set, e ha fatto vedere il suo potenziale e neanche tutto. La partita è filata via liscia senza bisogno di ricorrere a sostituzioni in situazioni delicate o avvicendamenti durante la partita, le sei più il libero che hanno cominciato la gara l’hanno portata a termine. Ma in panchina, non utilizzate, c’erano Babatunde e Guzin nel ruolo di centrali, Norgini e Trevisiol rispettivamente secondo libero e secondo palleggiatore. Anche Rollins che però veniva da una contrattura e non sarebbe potuta subentrare, se ce ne fosse stato bisogno. Ma chi è sceso sul taraflex ha seguito lo spartito alla perfezione evitando di creare grane al coach in panchina.

Proprio questa una delle difficoltà, e probabilmente la principale, di cui parla l’allenatore Fabio Bonafede: “Siamo partiti subito forte. Bravissime le ragazze; avevo chiesto attenzione su alcuni aspetti e l’ho avuta sin dal primo punto. Sono veramente fiero e orgoglioso di tutta la squadra. Abbiamo svolto un ottimo lavoro durante tutta la settimana, anche se siamo in difficoltà; abbiamo la Rollins ferma, in un momento di deficit d’organico. Ci stiamo allenando con tre elementi in meno e stiamo facendo affidamento su alcuni ragazzi che ci danno una grossa mano, riuscendo a sopperire abilmente”. Ricordiamo che Akademia ha rescisso con Cabassa, un’altra posto quattro, e non l’ha ancora sostituita per scelta.

Piano tattico che ha rasentato la perfezione

Grande merito allo staff per aver preparato alla perfezione la partita. Brescia sin dal primo set non è riuscita mai a mettere in difficoltà Akademia che grazie a turni di battuta vincenti è sempre scappata via. Il libero delle ospiti mai chiamato in causa con le supergirls di Messina telecomandate da Bonafede in panchina che non hanno permesso mai a Brescia di attaccare dopo la ricezione del servizio come avrebbero voluto. Come mantra le atlete ripetono da settimane “imponiamo il nostro ritmo” ieri lo hanno fatto e soprattutto non ci sono stati i cali visti contro Imola e Costa Volpino che avevano permesso in quelle occasioni alle avversarie di rientrare. Tutti e tre i set contro Brescia sono arrivati puliti senza dover risolverli ai vantaggi.

“Brave davvero alle ragazze che sono andate in campo – continua il tecnico di Akademia Sant’Anna – perché hanno applicato ciò che era stato preparato. Non voglio spegnere gli entusiasmi ma consideriamo che siamo solo alla terza giornata. Se fosse andata male, sapevamo che non sarebbe certamente finita lì; al tempo stesso, è andata molto bene ma il campionato va avanti. Adesso, godiamoci questo risultato, ma occorrerà fare attenzione da qui in avanti. Avevo detto che la squadra si sarebbe sciolta da Brescia in poi e penso si sia visto. Dobbiamo ancora lavorare su alcuni momenti di buio ma, ripeto, questo è normale. Se fosse già tutto perfetto, ci sarebbe da preoccuparsi“.

Prestazioni individuali rassicuranti

Spicca ancora una volta come miglior realizzatrice dell’incontro Bintu Diop che chiude con 20 punti: “Sono venuta a Messina per lavorare – ha dichiarato in conferenza stampa proprio l’opposto di Akademia – crescere e far vedere il meglio di me. Naturalmente, se gioco male ma ho una squadra che mi aiuta, riesco a venire fuori comunque. Quello che contano non sono i numeri ma come stiamo in campo, quanto ci divertiamo e quanto riusciamo a farlo con il pubblico“.

Oltre a lei per la terza volta in doppia cifra anche Rossella Olivotto (15 punti di cui 4 muri), la terza miglior in casa Akademia è stata Chiara Mason che si è fermata a nove. Non in quattro in doppia cifra in questa giornata ma la partita è stata comunque più breve, meno di un’ora e mezza, e giocando meno punti in soli tre set ce n’erano meno da conquistare. Basti pensare che la migliore di Brescia è stata Meli con 12.

Risultati terza giornata e classifica girone A

Casalmaggiore – Mondovì 3-1

Akademia – Brescia 3-0

Lecco – Macerata 0-3

San Giovanni in M.no – Pisa 3-1

Costa Volpino – Imola 0-3

Omag-Mt San Giovanni in M.no, Cfr Balducci Hr Macerata 9 punti

Akademia Sant’Anna Messina 8 punti

Valsabbina Millenium Brescia 6 punti

Volleyball Casalmaggiore 4 punti

Clai Imola Volley, Orocash Picco Lecco 3 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2 punti

Cbl Costa Volpino 1 punto

Bam Mondovì 0 punti

