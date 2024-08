La rimpatriata dopo 35 anni: si ritrovano i “ragazzi” della 5I del Marconi

L'estate è il tempo dei ritorni e gli ex alunni hanno deciso di incontrarsi a decenni dal diploma

MESSINA – Dal diploma alla rimpatriata. Sono passati 35 anni da quando la 5I dell’istituto G.Marconi di Messina ha salutato gli anni della scuola e pochi giorni fa, in un noto locale della zona nord, gli ex alunni hanno deciso di ritrovarsi per ricordare i bei tempi.

A partecipare sono stati Giubrone Giuseppe, Berbiglia Giovanni, Caniglia Davide, Sturniolo Giovanni, Scaltrito Luciano, Foti Sergio, Cornacchia Giuseppe, De Meo Natale, Freno Davide, Bonaccorso Giuseppe, Guarnera Carmelo e Lo iacono Orazio. Assenti per motivi lavorativi, invece, Micheluzzi Ermanno, Mangio’ Paolo, Bonadonna Ignazio e Federico Danilo.