La Saracena Volley. Romeo è il nuovo tecnico, addio a coach Fazio

La squadra pattese in vista della prossima B2 femminile ha siglato l'accordo col tecnico di Sant'Agata di Militello Peppe Romeo

PATTI – Tempo di saluti in casa La Saracena Volley. Ultimata la stagione di serie B2 con l’ottimo piazzamento finale raggiunto, la società bianco-nera sta già muovendo i primi passi programmatici della nuova stagione. La prima ufficialità è che coach Domenico Fazio non sarà più l’allenatore. Dopo attenta e comune riflessione, le parti hanno deciso di non proseguire insieme, nonostante i risultati raggiunti e la grande amicizia che lega il tecnico barcellonese all’ambiente de La Saracena.

“Dispiace non poter continuare il cammino con Domenico Fazio – ha commentato il presidente Luca Leone – amico e persona di valore. Avrei voluto poter proseguire insieme ma la vita è fatta di necessità personali che vanno accompagnate, anche al di là dei forti legami umani instaurati in questi due anni. Qui sarà sempre il benvenuto e troverà un ambiente pronto ad ascoltarne i preziosi consigli. Lo ringrazio a nome di tutta la dirigenza per questo splendido biennio, non scordando anche di evidenziare come il 7° posto in classifica finale, raggiunto la scorsa annata, rappresenta il miglior piazzamento nella storia della società”.

Coach Romeo nuovo allenatore

Unitamente, la società rende noto di aver trovato l’accordo per la prossima stagione con coach Peppe Romeo. Nato e cresciuto a Sant’Agata di Militello, classe 1983, il neo-tecnico de La Saracena è sposato e papà del piccolo Alessandro. Giornalista professionista presso la Gazzetta del Sud, ha un passato da atleta in cui, dopo la trafila nelle giovanili e una militanza in tutte le categorie regionali, ha conquistato la promozione in serie B1 con la maglia del Brolo nella stagione 2005/2006. Il neo tecnico in passato ha avuto esperienze in panchina in B1 maschile con il Volley Brolo e in seguito in Serie C femminile con Stefanese e Sant’Agata Volley

Soddisfatto il massimo dirigente bianco-nero: “Dovendo rinunciare ad una persona e tecnico del calibro di Domenico Fazio, abbiamo cercato di puntare su una figura di esperienza ma che potesse, al tempo stesso, darci pari garanzie sul piano umano. Crediamo che Peppe Romeo sia il tecnico giusto, nel momento giusto. Non era facile trovare un persona del territorio che potesse incarnare i suoi valori umani e professionali”.

Romeo: “Non deluderemo aspettative”

“La possibilità della Saracena è giunta nel momento in cui meno me l’aspettavo – ha dichiarato coach Peppe Romeo. Nelle passate stagioni c’erano stati contatti con qualche società ma non si era andati mai oltre semplici scambi d’impressioni, anche perché per situazioni mie personali e professionali avevo sempre escluso una possibilità di rientrare. Stavolta la chiamata del presidente mi ha veramente sorpreso, oltreché ovviamente farmi grande piacere”.

“Sin dal nostro primo incontro – prosegue il tecnico orignario di Sant’Agata di Militello – il confronto mi ha subito intrigato e coinvolto, facendomi riscoprire sensazioni che credevo facessero parte di un passato per me ormai in soffitta. Non devo certo essere io ad illustrare storia e qualità di una società come La Saracena, divenuta nel tempo una delle realtà più solide della pallavolo in provincia e non solo, capace di consolidarsi dapprima a livello regionale e quindi nei campionati nazionali, cogliendo soddisfazioni meritate. Una dirigenza che da fuori ho sempre visto ed apprezzato come appassionata e competente, capace di creare un ambiente positivo e propositivo”.

“Arrivo dopo tre stagioni di serie B2 – conclude Romeo – condotte sempre a testa altissima e con un lavoro che ha dato inequivocabili riscontri in termini di qualità e crescita del gruppo. Personalmente oltre ad un grande onore, sedermi su quella panchina sarà dunque anche un onere importante, per cui non posso far altro che ringraziare la dirigenza tutta per la fiducia che ha voluto attribuirmi, garantendo insieme alla squadra il massimo dell’impegno per non deludere le aspettative”.