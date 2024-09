La Sicily Bvs si presenta in piazza a Saponara, ecco la squadra per la Serie C

Mix di esperienza e gioventù, confermando quanto di buono c'è stato lo scorso anno, per far tornare subito i tirrenici in Serie B

SAPONARA – La Sicily Beach Volley School ripartirà dalla Serie C e ieri sera si è presentata a Saponara. Dopo una stagione che lo scorso anno l’ha vista retrocedere dalla Serie B Nazionale la dirigenza ha provato a ottenere il ripescaggio ma per tornare dove merita la formazione tirrenica dovrà passare dal campo e per questo si è attrezzata con una squadra che è un mix di esperienza e giovani talenti.

“Dopo il ripescaggio non andato a buon fine – ha detto il direttore sportivo Carmelo Mazza nel corso della presentazione – abbiamo lavorato subito per mantenere i giocatori che lo scorso anno si sono contraddistinti e allo stesso momento abbiamo preso anche altri giovani. L’obiettivo di quest’anno è riprenderci il titolo di Serie B che ci meritiamo e stiamo crescendo molto anche a livello dei settori giovanili”. La Sicily Bvs vanta la prima squadra maschile in Serie C e la prima squadra femminile, affidata a coach Nellina Mazzulla, in Prima Divisione ma in attesa di sapere se la richiesta di ripescaggio in Serie D sarà accolta.

Nella passata stagione Tino Santacaterina ha sostituito a stagione in corso Luciano Zappalà, il tecnico calabrese avrà la possibilità quest’anno di iniziare la stagione alla guida tecnica della squadra e in queste settimane sta svolgendo la preparazione con l’aiuto del massofisioterapista Lino Bruno. “La squadra quest’anno mi sembra molto competitiva – dichiara coach Tino Santacaterina – abbiamo fatto un ottimo finale di stagione e nei ripescaggi credo abbiamo subito uno sgarbo da parte della federazione, avremmo meritato il ripescaggio. Si parte quindi con tanto bisogno di rivalsa e l’unico obiettivo è portare questa squadra nella categoria che merita. Sarà il mio terzo anno qui e farò di tutto affinché si possa raggiungere l’obiettivo e chiedo il sostegno del pubblico che è fondamentale e ci ha aiutato tanto lo scorso anno nelle nostre vittorie nel finale di stagione”.

Il roster della Sicily Beach Volley School

Confermati rispetto allo scorso anno Carmelo Mazza, Massimo Giliberto, capitano l’anno passato, i fratelli Alberto e Marco Alaimo due delle sorprese della stagione. Promossi dalla Prima Divisione alla prima squadra Andrea Lo Giudice, Cristian Vazzano, Placido Venuti e Marco Triferò. Tra i nuovi arrivati Diego Vizzari, giovane opposto che lo scorso anno ha conquistato la promozione in A3 con Reggio Calabria, e sempre da oltre lo Stretto arriva anche l’esperto centrale Stefano Remo. Tra i giovani che promettono bene anche il palleggiatore Thomas Spinello, mentre a portare esperienza nello spogliatoio Renato Russo nato a Messina ma accasatosi a Saponara, che toglierà a Carmelo Mazza il ruolo di più “esperto” della squadra.

Palleggiatori: Thomas Spinello, Massimo Giliberto,

Opposti: Diego Vizzari.

Schiacciatori: Cristian Vazzano, Antonio Bonasera, Marco Alaimo, Carmelo Mazza.

Centrali: Andrea Lo Giudice, Renato Russo, Stefano Remo, Marco Triferò.

Libero: Alberto Alaimo, Placido Venuti.

