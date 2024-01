La storia dei Fumagalli. Padre e figlio nel Messina vincente a Caserta

Stasera il portiere e il figlio Jacopo saranno ospiti del Tg1 per raccontare la loro partita speciale

MESSINA – Oggi partita doppiamente speciale quella di Casertana-Messina. Speciale sia per la vittoria del Messina in trasferta, una vera e propria sorpresa, e per la presenza in panchina, per la prima volta convocato tra i professionisti, del terzino Jacopo Fumagalli, classe 2005. Il cognome non è casuale: Jacopo è figlio del portiere della squadra giallorossa, Ermanno Fumagalli, classe 1982. Ancora una volta decisivo per la vittoria.

Stasera Ermanno e Jacopo Fumagalli saranno ospiti al Tg 1, nell’edizione delle ore 20, in Rai, con un servizio proprio su quanto sia stata speciale, per loro, padre e figlio, questa partita. Ma per l’esordio di Joacopo in serie C si deve attendere.

Foto dalla pagina Fb dell’Acr Messina.

