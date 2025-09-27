 La Team Volley Messina in difesa con Fulci, Lembo e D’Arrigo

Redazione

sabato 27 Settembre 2025 - 16:58

In Serie C femminile due conferme in seconda linea con i liberi Claudia Fulci e Giovanna Lembo, più la novità è Anna D’Arrigo

MESSINA – La Team Volley Messina femminile dopo l’attacco pensa alla difesa. Per la prima squadra femminile, in vista della prossima Serie C, arrivano le conferme di Claudia Fulci, classe 2003 e infortunata nella passata stagione, e Giovanna Lembo classe 2005. Per mister Di Mauro però a rinforzare la seconda linea all’occorrenza anche la novità Anna D’Arrigo, classe 2003, tesserata in questa stagione con il club biancorosso.

Claudia Fulci una delle certezze del gruppo storico circa la riconferma ha dichiarato: “Sono molto contenta di continuare il mio percorso, è sempre bello tornare a casa e aspettiamo con ansia l’inizio del campionato. L’obiettivo quest’anno è divertirci e stare serene. Fare un campionato secondo le nostre possibilità e far capire a tutti quali sono le nostre capacità. Queste prime settimane sono state intense e faticose; finora va tutto bene, ci divertiamo e sudiamo tanto. Personalmente voglio dare il meglio di me ed essere sempre presente, visto che l’anno scorso ho avuto un infortunio che mi ha tenuta fuori per tutto il girone di ritorno. Spero che quest’anno vada tutto bene”.

