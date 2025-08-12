La Team Volley Messina riparte dalla Serie C. Cardile: “Prosegue progetto di crescita”

La società biancorossa sarà ai nastri di partenza del massimo campionato regionale sia la prima squadra maschile che quella femminile

MESSINA – La società peloritana che conta più tesserati tra le sue file si appresta ad affrontare la prossima stagione con entrambe le due prime squadre, maschile e femminile, nel campionato di Serie C. Non dimenticando l’attività sociale che sviluppa sul territorio collaborando con altre società e gli organi federali territoriali per dare sempre maggior forza al movimento. Sempre in quest’ottica, come già nella passata stagione, la Team Volley Messina si occuperà di Sitting Volley, una disciplina inclusiva, e se ci sarà l’occasione l’organizzazione di eventi e progetti con la Messina Social City e il Comune di Messina per promuovere la pallavolo e lo sport includendo tutti.

Tornando al massimo campionato regionale questo era già certo per la prima squadra maschile. Una stagione tutto sommato tranquilla, nonostante un cambio in corsa in panchina, con la salvezza archiviata con quattro giornate d’anticipo e un girone d’andata a ritmo playoff. Già annunciato da settimane che il lavoro proseguirà con lo staff tecnico composto da mister Paola Laganà, Franco Donato con la qualifica di dirigente ma come sempre molto presente in settimana sul taraflex e il preparatore atletico Daniele Chitè.

Per quanto riguarda la prima squadra femminile, che era andata incontro alla retrocessione dopo una stagione decisamente sfortunata, la società ha acquistato un titolo di Serie C femminile, quello dell’Asd Volley Club Academy società di Paternò. Anche le ragazze saranno quindi regolarmente ai nastri di partenza del massimo campionato regionale guidate dal neo tecnico Giovanni Di Mauro, affiancato dal vice Matteo Romano.

Così Daniela Cardile, presidente della Team Volley Messina: “Abbiamo voluto la squadra di Serie C femminile per continuare a sviluppare il nostro progetto di crescita per le ragazze facendole partecipare ad un campionato di livello adeguato. Tutto ciò concordato con il nuovo mister. Allo stesso modo per la prima squadra maschile si continua con il roster che proviene dal nostro settore giovanile con qualche atleta di esperienza che sarà innestato in gruppo”. Nei giorni scorsi la società aveva annunciato anche l’arrivo di Gianpietro Rigano come direttore tecnico: “Rigano? Cosa dire, può solo alzare il livello della nostra scuola di volley dando un preciso indirizzo tecnico vista la sua esperienza e curriculum” conclude la presidente Cardile.