La Top Spin Messina a Cagliari sfida la vice capolista Marcozzi

Mercoledì la partita. La formazione peloritana è rientrata nella griglia playoff e vuole mantenere il piazzamento. Mancano tre giornate alla fine della stagione regolare

MESSINA – La Top Spin Messina viaggia alla volta di Cagliari per affrontare la Marcozzi vicecapolista della Serie A1 in un match che si preannuncia altamente spettacolare. La gara che aprirà la 5ª giornata di ritorno del campionato è in programma mercoledì 5 marzo, presso il PalaTennistavolo di via Crespellani, con inizio anticipato alle ore 15:30. Tre turni al termine della regular season, con la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, attualmente al quarto posto in classifica a quota 10 punti, che cercherà di difendere il fondamentale piazzamento playoff. All’andata, in riva allo Stretto, fu un match intenso e combattuto, finito 3-3, con a referto per la Top Spin Messina WatchesTogether la doppietta di Vladislav Ursu e il sigillo di Niagol Stoyanov.

Con tre vittorie all’attivo in quattro incontri disputati sin qui nel 2025, cedendo soltanto per 2-4 nell’ultima sfida giocata al “PalaLaganà” contro l’Apuania Carrara, i ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang hanno mostrato importanti segnali di crescita anche sotto il profilo caratteriale. Il quintetto formato dal moldavo Vladislav Ursu, dall’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. e da Tommaso Giovannetti, Niagol Stoyanov e Antonino Amato è atteso adesso dal rush finale, con tre impegni in calendario tutti contro formazioni sarde. Dopo la Marcozzi, infatti, le rivali saranno Sassari, in casa e Norbello, in trasferta.

L’avversario Marcozzi Cagliari

La Marcozzi, che un mese fa ha sollevato una storica Coppa Italia davanti ai propri tifosi, in campionato è seconda a due lunghezze dalla vetta occupata dall’Apuania Carrara, potendo vantare nel suo ruolino sette successi, tre pareggi ed un solo ko. Carlo Rossi, numero 2 della classifica nazionale individuale e Federico Vallino Costassa (n. 11), laureatosi agli Italiani Giovanili campione a squadre e nel doppio misto Under 21, oltre ai due argenti nel singolo e nel doppio maschile, le punte di diamante del roster affidato al tecnico Massimo Ferrero. L’indiano Jeet Chandra, il portoghese José Enio Mendes da Encarnacao, il russo Denis Ivonin e il greco Konstantinos Angelakis gli altri elementi in organico.

Momento d’oro per Giovannetti

Tommaso Maria Giovannetti, pongista della Top Spin Messina, salito alla posizione numero 6 del ranking nazionale, intanto, è stato protagonista nel week-end conquistando due medaglie di bronzo ai Campionati Italiani Giovanili che si sono svolti al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni. Il pongista romano si è classificato terzo nel doppio Under 21, giocato in coppia con Simone Sofia (Ausonia Enna), bissando il piazzamento sul podio anche nel torneo di singolo maschile, dove si è fermato in semifinale contro Andrea Puppo che si è poi aggiudicato il titolo.

