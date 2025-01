La Top Spin Messina torna in casa, domenica sfida Il Circolo Prato

Dopo la Supercoppa Italiana tempo di un altro impegno per i peloritani che attendono i toscani a Villa Dante alle ore 14:30 per la seconda giornata del girone di ritorno

Dopo la trasferta di Carrara in Supercoppa, per la Top Spin Messina è già tempo di pensare al prossimo impegno e rituffarsi sul campionato. Domenica 19 gennaio, alle ore 14:30, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio giocherà davanti ai propri tifosi, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), affrontando Il Circolo Prato 2010, gara valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A1 maschile. Un match che può avere risvolti di fondamentale importanza per la classifica. I ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, sono reduci dal prezioso successo per 4-2 ottenuto a Servigliano che ha consentito l’aggancio ai marchigiani al sesto posto a quota 6. Incamerata la prima vittoria stagionale, l’obiettivo è dare prova di continuità, puntando a sbloccarsi anche tra le mura amiche nel primo appuntamento casalingo del 2025. Al di là dell’esito finale, la recente sfida di Supercoppa al Palasport di Avenza, terminata 5-3 per l’Apuania Carrara, ha dato ottime indicazioni sullo stato di salute del gruppo, con Ursu e compagni capaci di lottare palla su palla, con grande coraggio, tenendo testa ai più quotati rivali.

Il Circolo Prato 2010, che proviene dal 3-3 interno con la Bagnolese, è appaiato al Tennistavolo Norbello, con 4 punti all’attivo, in coda alla graduatoria, avendo collezionato quattro pareggi ed altrettante sconfitte in otto turni. La compagine guidata da Csaba Kun vanta nel suo roster il classe 2006 Giacomo Allegranza, i russi Nikita Artemenko e Kirill Skachkov, gli esperti Fatai Akanbi Adeyemo e Panagiotis Gionis. Il greco, dato il palmarès l’elemento di spicco in organico, ha partecipato a sei edizioni delle Olimpiadi, l’ultima Parigi 2024 la scorsa estate, oltre ad aver disputato numerosi campionati Mondiali ed Europei. All’andata la gara in terra toscana si è conclusa in parità sul 3-3: per la Top Spin la doppietta firmata da Tommaso Giovannetti e il sigillo di Niagol Stoyanov.

