La Vara 2024, una festa di popolo che esalta Messina FOTO

Ripercorriamo per immagini alcuni momenti della manifestazione di ieri

Foto di Silvia De Domenico

MESSINA – La Vara 2024. Una festa di popolo. Una manifestazione che per un giorno, nella super classista Messina, abbatte barriere sociali e vede correre insieme, come in un unico corpo, un’intera città. È stato detto più volte: magari ci fosse questo senso d’appartenenza, nel segno dello spirito civico e del legame sociale, negli altri 364 giorni.

Intanto godiamoci queste immagini che esaltano elementi spettacolari di una Messina che deve rivitalizzarsi a tutti i livelli.

