L’Acr Messina Futsal conferma D’Angelo, Puglisi, Saccone, Mandini e Mazzullo

Si prosegue senza stravolgimenti nell'organizzare il roster per la prossima stagione: due veterani e tra giovani classe 2007 restano in giallorosso

MESSINA – Il Messina Futsal dopo aver confermato il capitano Nanni Piccolo prosegue sulla stessa strada e negli ultimi giorni ha confermato altri due elementi cardine della squadra che ha vinto lo scorso campionato ottenendo la promozione in Serie A2 Elite: Antonino D’Angelo e Giuseppe Puglisi.

D’Angelo vice capitano

Antonino D’Angelo, vice capitano della passata stagione e protagonista della straordinaria cavalcata dello scorso anno è un ragazzo dal cuore grande, sempre disponibile, umile e legato profondamente a questa maglia.

Un autentico uomo spogliatoio, capace di trasmettere valori, appartenenza e spirito di sacrificio dentro e fuori dal campo. Antonino ha scelto ancora una volta di sposare il progetto Acr Messina Futsal, confermando il suo amore per questi colori e la sua voglia di continuare a scrivere pagine importanti della nostra storia.

Il condottiero Puglisi

Rinnovo anche per Giuseppe Puglisi, condottiero autentico dentro e fuori dal campo, Giuseppe ha saputo distinguersi per carattere, leadership e spirito di sacrificio, diventando un punto di riferimento per tutto l’ambiente giallorosso. La sua tenacia e la sua determinazione hanno lasciato un segno importante nel percorso che ha portato la squadra a conquistare un traguardo storico.

Il rinnovo assume un significato ancora più speciale perché arriva all’inizio di una nuova era. Da oggi prende forma il progetto Acr Messina Futsal, nato dall’unione tra la realtà del calcio a 5 e la gloriosa tradizione dell’Acr Messina, con l’obiettivo di costruire un futuro ambizioso e sempre più rappresentativo dei colori della città.

I giovani classe 2007

L’ACR Messina Futsal è lieta di annunciare il rinnovo di Mazzullo, Mandini e Saccone, tre ragazzi classe 2007 che rappresentano il presente e il futuro della nostra società. Protagonisti della straordinaria stagione dell’Under 19, con impegno, sacrificio e tanta voglia di crescere, hanno saputo conquistarsi spazio anche in Prima Squadra, dimostrando personalità, qualità e grande maturità.

Antonio Mazzullo, portiere affidabile e di grande prospettiva. Amedeo Mandini, centrale solido e intelligente. Damiano Saccone, laterale mancino dalle grandi qualità tecniche. Il loro rinnovo è la conferma della fiducia che la società ripone nei propri giovani e del percorso intrapreso da anni per valorizzare il settore giovanile, offrendo ai ragazzi l’opportunità di crescere e affermarsi con la maglia giallorossa.

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