L’Acr Messina Futsal conferma il portiere Manuel Colucci

L'estremo difensore classe 2004 continuerà a vestire i colori giallorossi

MESSINA – Ultima novità in casa Acr Messina Futsal è il rinnovo del rapporto sportivo con Manuel Colucci, portiere classe 2004, che vestirà ancora la maglia giallorossa nella stagione 2026/2027. Per Manuel sarà la sesta stagione consecutiva con questi colori, un percorso iniziato nel settore giovanile e proseguito con la Prima Squadra, dove ha saputo farsi trovare sempre pronto ogni volta che è stato chiamato in causa.

Determinante nei momenti più delicati, Colucci ha contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi del club, confermando stagione dopo stagione qualità, affidabilità e grande senso di appartenenza. Il suo rinnovo rappresenta la volontà della società di continuare a investire su un ragazzo cresciuto in casa, premiandone il lavoro, la dedizione e la costante crescita.