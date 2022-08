L'Acr Messina si rinforza con gli arrivi di Marino e Fiorani - Tempostretto

Nel test match contro la Messana il Messina passa per 5-0, continuano le operazioni di mercato: arrivano due centrocampisti

MESSINA – Già tempo di test per i biancoscudati che nella giornata di ieri, domenica 7 agosto, hanno calcato il campo sintetico della Cittadella contro la Messana. Un pokerissimo rifilato da una squadra composta soprattutto da under schierata da mister Auteri, in rete per il Messina Fazzi, Angiler, D’Amore e due volte Piazza, in campo anche l’appena arrivato Fiorani.

Nella giornata odierna è in programma un altro test contro il Città di Taormina, a Santa Lucia del Mela, prima di quello forse più indicativo di sabato contro il Modica da giocare nel ragusano. Nel frattempo il direttore sportivo Marcello Pitino ha chiuso un altro colpo riguardante il centrocampo con l’arrivo del catanese Marino. Entrambi i centrocampisti solitamente vengono schierati in mezzo al campo per gestire il gioco.

Gli arrivi di Marino e Fiorani

Acquisito da parte dell’Acr Messina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Marino. Nato il 24 settembre 1998 a Catania, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Per lui si tratta di un ritorno nella sua terra d’origine dopo le esperienze con Due Torri e Sicula Leonzio. Nell’estate del 2017, il calciatore attraversa lo Stretto per indossare le maglie di Reggina, Fano e Seregno. Elemento dinamico dalle molteplici qualità, Marino può vantare oltre duecento presenze in carriera. Nella sua ultima stagione, è stato protagonista nel girone A di Serie C. Tra le fila del Seregno, è sceso in campo 23 volte tra campionato e Coppa siglando due reti.

Accordo raggiunto anche con il centrocampista Marco Fiorani, nato il 21 marzo 2002, il calciatore vestirà la maglia biancoscudata con la formula del prestito annuale dall’Ascoli. Nonostante la giovane età, il centrocampista vanta già oltre sessanta presenze in terza serie suddivise tra campionato e coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha vestito le maglie di Ravenna, Ascoli e Teramo. Proprio con la società abruzzese, nella scorsa stagione, ha collezionato 24 gettoni in campionato e 3 in coppa.