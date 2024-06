L’affluenza nei 10 Comuni del Messinese, si vota anche domenica

Ecco i dati della Regione siciliana

Sfida elettorale nel Messinese: 10 Comuni pronti a eleggere i nuovi amministratori. Dal sito della Regione siciliana abbiamo i dati sull’affluenza riguardo al primo giorno. Si vota anche domenica dalle 7 alle 23. Il primato va a Longi con il 34,49 per cento.

Mandanici vede come affuenza il 30,64%, Oliveri è al 25,51%, Forza D’Agrò 24,09 per cento, Condrò 23,88%, Brolo è al 23.72%, Rometta al 22.58%, Spadafora al 24.30%, Falcone al 22.73%, Leni 17,70 per cento.

Tutti hanno meno di 15mila abitanti, quindi in nessuno di essi sarà necessario il ballottaggio. Gli elettori di queste piccole realtà comunali avranno l’opportunità di scegliere tra un esercito di 267 candidati, suddivisi in 23 liste.

