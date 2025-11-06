 Lago di Ganzirri, niente più acqua né fogna in strada. Lavori aggiudicati

Marco Ipsale

Lago di Ganzirri, niente più acqua né fogna in strada. Lavori aggiudicati

giovedì 06 Novembre 2025 - 07:00

La Patriarca Group srl di Comiso vince con un ribasso del 32% a Messina

MESSINA – La gestione delle acque piovane che provengono dalle aree urbanizzate vicine per porre fine all’inquinamento del Lago di Ganzirri, causato da scarichi fognari che hanno portato a un alto numero di colibatteri.

La gara d’appalto, con il criterio del massimo ribasso, è stata vinta dalla Patriarca Group srl di Comiso (RG), che ha offerto un ribasso del 32,1615 %, per un importo di aggiudicazione di 2 milioni e 31mila euro oltre iva. La durata dei lavori è stabilita in sette mesi dalla firma del contratto.

I pozzi drenanti

Ci saranno 14 pozzi drenanti e un collettore ad anello intorno al lago, per smaltire le acque delle piogge nel terreno, dopo la depurazione. Oggi, invece, le acque attraversano la rete viaria che si sviluppa intorno al lago, si caricano di inquinanti (idrocarburi, olii, materiale terrigeno ecc.) e si riversano nel lago.

L’opera, quindi, consiste nella realizzazione di strutture atte al convogliamento, trattamento e recapito in pozzi drenanti delle acque meteoriche.

L’obiettivo primario è evitare che il deflusso delle acque piovane possa alterare o inquinare le fragili Lagune Costiere, garantendone la conservazione ecologica e idrogeologica.

Il progetto, che ha un lungo iter amministrativo alle spalle, ha ottenuto il finanziamento grazie al Piano di Sviluppo e Coesione (Psc) 2014-2020. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la sua validazione, l’amministrazione comunale ha potuto procedere con la gara d’appalto, ora aggiudicata.

Impegno per l’occupazione

L’impresa aggiudicataria ha assunto l’obbligo di rispettare la clausola sociale prevista per il progetto, assicurando sia all’occupazione giovanile sia a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto.

  1. Thomas 6 Novembre 2025 08:27

    Messina: ulteriore realizzazione di strutture stradali – ci auguriamo che i lavori vengano effettuati veramente. Messina: i lavori strutturali sospesi risultano tutti quelli iniziati quali supermercati, porto a sud, posteggi viale Giostra ed altri, piste per bici, rifacimenti stradali vari, progetti dopo abbattimenti di isolati (fronte porto) e ulteriori abbattimenti non eseguiti… ecc. ecc.

  2. Arcistufo2.0 6 Novembre 2025 08:31

    Preoccupatevi di controllare che il lavoro sia fatto ad arte, altro che coesione sociale che in giro è pieno di pseudo operai e pseudo professionisti.
    Non sono lavori di beneficienza, sono lavori di pubblica utilità e vediamo quando la finirete di mischiare capre e cavoli perdendo entrambi.
    L’unica cosa che dovrebbero prevedere le clausole è la comprovata professionalità di chi esegue i lavori e di chi li segue.
    Tutto il resto sono marchette buonismo e regalie.

  3. nunme 6 Novembre 2025 08:43

    Vedremo se e quando finiranno e se il,problema sarà risolto in modo efficace e definitivo.
    Di proclami e date ormai siamo stufi.

