L’alta africana si espande sul Mediterraneo, nel weekend afa e massime sui +30°C

Meteo Messina. Il mese di settembre risulterà più caldo e secco della media climatologica. Ecco che tempo aspettarsi nei prossimi giorni

METEO MESSINA – Come abbiamo anticipato in questo articolo il mese di settembre risulterà più caldo e secco della media climatologica, a causa delle grandissime quantità di calore latente che dai tropici si spingono fino alle medie latitudini. Anche attraverso l’attività dei cicloni tropicali e delle tempeste tropicali. Quando questi sistemi salgono di latitudine trasportano grandi quantità di calore e momento nelle zone barocline delle medie latitudini. Questa enorme quantità di calore, sovrapponendosi alle onde atmosferiche preesistenti, come creste anticiclone o profonde saccature (onde cicloniche), tende ad amplificarle, favorendo la nascita di grandi anticicloni o cicloni. In questo caso, nell’area del Mediterraneo, questo feedback andrà a gonfiare ulteriormente l’anticiclone africano, che proprio nel corso del weekend distenderà i propri elementi verso l’Italia meridionale, stabilizzando ulteriormente la colonna atmosferica, e apportando aria più calda a tutte le quote. Ciò si tradurrà in un aumento delle temperature massime e dell’umidità relativa, pronta a generare un certo effetto afa, in parte ammorbidito dalle brezze locali e dall’accorciamento delle ore di luce (durante la notte l’irraggiamento sarà più intenso).

Sabato 6 settembre 2025

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in transito sullo Stretto, del tutto innocua. Durante la giornata prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime si attesteranno sui +29°C +30°C, mentre le minime notturne scenderanno sui +23°C +24°C. Venti deboli da Nord e Nord-est di brezza sul Tirreno, moderati da Nord sullo Stretto e Ionio, fino a 30-40 km/h di raffica. Mari da quasi calmi a poco mossi, localmente mosso lo Ionio fra Capo Scaletta e Capo Taormina.

Domenica 7 settembre 2025

Ci aspetta una giornata pienamente estiva, con tanto sole e un clima simile più a luglio e agosto che settembre. Le massime potrebbero superare i +29°C +30°C, con punte fino a oltre +32°C in provincia. Venti deboli di brezza, con rinforzi da Nord nello Stretto. Mari quasi calmi, poco mosso solo lo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana

Questo promontorio anticiclonico subtropicale proseguirà a garantire tempo stabile, caldo e soleggiato, almeno fino a mercoledì e giovedì prossimo, con temperature massime che potranno superare, seppur di poco, i +30°C. Sul proseguo di settimana l’anticiclone subtropicale potrebbe subire qualche indebolimento, ma ancora i modelli numerici deterministici non intravedono segnali di cambiamento sostanziali nel lungo periodo.