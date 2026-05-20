L’arte incontra la natura: per “Piante Carnivore” all’Orto Botanico ci saranno anche gli artisti

Pannelli illustrative e collezioni accanto alle bellezze e alle biodiversità ospitate dalla struttura: ecco quando.

MESSINA – Il Sustainability Day di Unime si chiuderà con l’evento “Piante Carnivore”, che si terrà all’Orto Botanico “Pietro Castelli”, aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 sabato 23 e domenica 24 maggio. E nel secondo dei due giorni, a partecipare all’evento saranno anche i membri del Comitato degli Artisti.

Nei viali dell’Orto saranno esposti “pannelli illustrativi e collezioni di piante carnivore – spiegano gli artisti -. Siamo entusiasti di unirci a questo evento, poiché l’Orto Botanico non è solo un prezioso scrigno di biodiversità situato nel cuore della città, ma anche una fonte inesauribile di ispirazione cromatica per gli artisti. Sarà un connubio perfetto per trascorrere una giornata all’insegna della natura e dell’arte”.

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