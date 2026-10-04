L’Atletica Savoca con Di Bella, Carrolo e De Simone ai campionati nazionali

I tre "orange" prenderanno rispettivamente parte ai campionati italiani Cadetti, al Trofeo Coni e ai tricolori di marcia

Tre ragazze ed altrettanti prestigiosi appuntamenti nazionali da vivere con la normale emozione, indossando la maglia della rappresentativa siciliana. Le protagoniste sono Carola Di Bella, Marta Carrolo ed Elisa De Simone, portacolori dell’Atletica Savoca. I loro risultati sportivi assumono una ancora maggiore valenza, considerando le difficoltà logistiche che hanno dovuto affrontare lungo il percorso, svolgendo la preparazione in un’area provvisoria, priva di alcune delle attrezzature necessarie per la pratica, salendo il livello qualitativo, dell’atletica leggera.

Di Bella scenderà in pedana ai Campionati Italiani Cadetti, in programma ad Agropoli. Domenica 4 ottobre sarà impegnata nel salto in alto, specialità nella quale ha conquistato il diritto a partecipare alla rassegna Tricolore. Per una prova tecnica come il salto in alto, però, le possibilità a sua disposizione sono state limitate nell’area abitualmente utilizzata dalla società “orange”. Negli ultimi due mesi e mezzo, Di Bella ha svolto una seduta specifica alla settimana a Villafranca Tirrena, seguita dal professor Franco Ripa dell’Atletica Villafranca.

Lunedì 5, a Taranto, sarà il turno, invece, di Carrolo, convocata al Trofeo CONI dopo avere vinto la fase regionale della manifestazione. Gareggerà nel Tetrathlon B, composto da 60 metri piani, lancio del vortex, salto in lungo e marcia sui mille metri. Specialità diverse che richiedono versatilità e, soprattutto, la possibilità di usufruire finalmente di un impianto idoneo.

Elisa De Simone, campionessa siciliana di marcia su strada, sta definendo, infine, i dettagli per gli Italiani di Imola, in calendario il 18 ottobre. Lei ha dovuto macinare chilometri sul lungomare di Santa Teresa di Riva, spesso nelle prime ore della mattina. Al di là delle oggettive problematiche, Di Bella ad Agropoli, Carrolo a Taranto e De Simone a Imola porteranno con orgoglio il nome dell’Atletica Savoca e del territorio jonico oltre lo Stretto.