L’Atletico Messina trova qualità e carattere con Davide Santamaria

Il "puma" classe 1985 ha giocato per Real Messina, Camaro, Giustra, Villafranca, Milazzo e Città di Messina

MESSINA – Si rinforza la mediana dell’Atletico Messina in vista del prossimo campionato di Promozione. La formazione peloritana ufficializza un innesto di livello con il centrocampista Davide Santamaria. Il “puma” è un classe 1985 e nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Real Messina, Camaro, Giustra, Villafranca ma soprattutto Milazzo. Nella città del Capo si è reso protagonista assieme ad altri compagni della scalata miracolosa dalla Promozione alla Serie C tra il 2007 e il 2010. Successivamente ha giocato con il Città di Messina tra Eccellenza e Serie D.

Queste le sue prime parole: “Ho sentito grande fiducia nei miei confronti e voglio dare tutto in campo per ripagarla – ha dichiarato Santamaria – Ho deciso di ripartire dall’Atletico per il legame con il direttore Rigano e mister Lucà. Ma ho trovato una società seria, composta da dirigenti competenti e che hanno un progetto lungimirante. Mi è stato chiesto di sfruttare l’esperienza per fare crescere i tanti giovani promettenti che abbiamo in organico, una sfida che ho accettato con entusiasmo”.

Anche il presidente Lio Frisone ci ha tenuto a commentare l’ultimo ingaggio in ordine cronologico: “Davide incarna a pieno i nostri valori, siamo fieri di averlo con noi per le sue qualità umane e tecniche, che raramente si trovano nel mondo del calcio”.

