“L’avi cu nui”, processo agli ambulanti che aggredirono comandante Giardina

Per la procura l'aggressione al comandante Giardina è provata e i Centorrino vanno processati in fretta

MESSINA – Saranno processati con rito immediato i due ambulanti responsabili dell’aggressione a Giovanni Giardina. Per Salvatore Centorrino e il figlio Carmelo, arrestati lo scorso ottobre per aver malmenato il comandante della Polizia Metropolitana, la Procura di Messina ha infatti chiesto che vengano processati saltando la fase del vaglio preliminare, perché del fatto ci sarebbero le prove. L’udienza non è ancora stata fissata e non è escluso che il difensore, l’avvocato Filippo Pagano, chieda di accedere al rito abbreviato, una volta avuta notifica della richiesta di processo.

L’aggressione al comandante

Il fatto risale al 19 ottobre scorso. Sono però tornati poco dopo, e ha fatto ritorno anche Giardina. A “cominciare” sarebbe stato il figlio 19enne, quando Giardina ha strattonato il padre 40enne, spingendolo fuori dall’abitacolo del furgone. Poi l‘aggressione, con una pinza, dello stesso padre. I due, che vendevano castagne con un furgone, erano stati già “sloggiati” poco prima dalla loro postazione da Giardina, che aveva applicato il nastro rosso. Ma erano tornati a vendere la merce quasi nello stesso posto. Da qui il ritorno del comandante, e la “rissa” che ha lasciato Giardina esanime sull’asfalto. Padre e figlio si sono presentati in caserma la stessa sera, parlando di accanimento del comandante nei loro confronti.