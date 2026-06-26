Lavoratore clandestino in un maneggio messinese: attività sospesa e 56mila euro di sanzioni

Dagli accertamenti è emerso che il lavoratore, privo di permesso di soggiorno, è stato impiegato per oltre 60 giorni in condizioni di grave sfruttamento

MESSINA – Nei giorni scorsi personale tecnico ed ordinario del Contingente Ispettorato Nazionale del Lavoro Sicilia, supportato dal Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Messina, ha condotto un’operazione nell’ambito del progetto ALT Caporalato T.R.E. finanziato dal Fondo FAMI 2021-2027, con la partecipazione di un mediatore culturale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

E’ stato ispezionato un maneggio, in cui erano occupati due lavoratori, uno dei quali privo di regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano. Dagli accertamenti è emerso che il lavoratore clandestino è stato impiegato per oltre 60 giorni effettivi di lavoro in condizioni di grave sfruttamento lavorativo.

L’attività del maneggio è stata sospesa per impiego di manodopera irregolare e per mancata redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) e verrà inoltre sanzionata per pagamento della retribuzione in contanti e per il lavoro nero pregresso dell’altro lavoratore trovato in sede di ispezione.

Le sanzioni complessivamente irrogate per le violazioni rilevate nel corso di tutte le predette attività ammontano ad oltre 56.000 euro