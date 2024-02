Lavori in via Garibaldi, venerdì si procede ancora a una corsia

Amam ha risolto il problema delle perdite idriche

MESSINA – I lavori di Amam per le due perdite idriche in via Garibaldi si sono conclusi stamattina. Oggi gli operai hanno chiuso la voragine e venerdì sarà completato l’asfalto. Continua così a essere disponibile, per le auto, una sola corsia.

Mercoledì gravi i disagi alla circolazione a causa dell’improvvisa chiusura della via, lato monte, per molte ore. Lo stop alla circolazione si era reso necessario in seguito alla scoperta delle perdite. Tecnici e operai sono entrati in azione intorno alle 11 di ieri, nel tratto all’incrocio con la via Legnano, con interventi sui due punti della conduttura.

Una situazione che è stata resa ulteriormente complicata dalla contestuale della chiusura dello svincolo di Giostra in ingresso per i lavori programmati dal Cas. Sul posto, per disciplinare la circolazione,

