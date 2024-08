Lavori per l’elettrodotto all’Annunziata, riapre un tratto di strada

Da oggi in base a una nuova ordinanza

MESSINA – Da oggi riapertura anticipata di un tratto di strada nell’ambito dei lavori in corso per l’elettrodotto interrato sul viale Annunziata. I cantieri di Terna sono iniziati l’11 luglio e interessano un tratto di viale Annunziata di circa 60 metri. Con una nuova ordinanza del Comune di Messina, si decide la riapertura tra via Antonio Agostino/via Ciaramita e via Roma per auto e moto.

Si tratta dei lavori per l’approdo sottomarino all’Annunziata nel quadro dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, tra la Sicilia e la Calabria. ”La riapertura al transito veicolare è prevista sul lato sud, esclusivamente nella direzione di marcia ovest-est (monte-mare) di viale Annunziata compreso tra via Antonio Agostino/via Ciaramita e via Roma”.

L’azienda segnala inoltre che dal 12 al 20 di agosto vengono sospese le attività di cantiere: “Una volta completato l’intervento, gestito in coordinamento con il Comune di Messina, Terna si occuperà di ripristinare completamente il manto stradale, riasfaltando i tratti interessati dai lavori”.

