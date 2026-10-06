 Le ballerine Minutoli e Romano dell'Aurora Fly Dance splendono a Bari

Le ballerine Minutoli e Romano dell’Aurora Fly Dance splendono a Bari

Simone Milioti

Le ballerine Minutoli e Romano dell’Aurora Fly Dance splendono a Bari

Tag:

martedì 06 Ottobre 2026 - 10:14

Le due giovani messinesi impegnate al campionato Nazionale Posa si sono aggiudicate il prestigioso Premio Miglior Tecnica

Sul prestigioso palcoscenico del Golden Moon, il rinomato Campionato Nazionale Posa di Aerial Art che si è tenuto a Bari lo scorso fine settimana, le talentuose Mia Minutoli e Alice Romano, atlete dell’associazione Aurora Fly Dance guidata dall’insegnante Aurora Zagami, hanno conquistato la giuria con una straordinaria esibizione in double al tessuto aereo.

​Con un punteggio super di 225, le due giovani si sono aggiudicate il prestigioso Premio Miglior Tecnica di tutta l’intera competizione. Tra i numerosissimi partecipanti l’altleta Alice Romano ha anche gareggiato in solo nella categoria tessuti ottenendo un grandissimo punteggio di 205.500 e nonostante il fuori podio si mantiene tra le migliori posizioni. Un trionfo straordinario che premia il talento, la disciplina e il grande lavoro della scuola messinese. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Davis a Basile: “Per rilanciare il Messina servono strutture adeguate”
Coppa degli Assi, Palermo torna  capitale della grande equitazione 
Morte Francesco Nicolosi, c’è un indagato. Le immagini dell’incidente in autostrada in una go pro?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED