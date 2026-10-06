Le ballerine Minutoli e Romano dell’Aurora Fly Dance splendono a Bari

Le due giovani messinesi impegnate al campionato Nazionale Posa si sono aggiudicate il prestigioso Premio Miglior Tecnica

Sul prestigioso palcoscenico del Golden Moon, il rinomato Campionato Nazionale Posa di Aerial Art che si è tenuto a Bari lo scorso fine settimana, le talentuose Mia Minutoli e Alice Romano, atlete dell’associazione Aurora Fly Dance guidata dall’insegnante Aurora Zagami, hanno conquistato la giuria con una straordinaria esibizione in double al tessuto aereo.

​Con un punteggio super di 225, le due giovani si sono aggiudicate il prestigioso Premio Miglior Tecnica di tutta l’intera competizione. Tra i numerosissimi partecipanti l’altleta Alice Romano ha anche gareggiato in solo nella categoria tessuti ottenendo un grandissimo punteggio di 205.500 e nonostante il fuori podio si mantiene tra le migliori posizioni. Un trionfo straordinario che premia il talento, la disciplina e il grande lavoro della scuola messinese.