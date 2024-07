Le bellezze di Reggio conquistano i big del calciomercato, sui social un’esplosione di affetto

Tantissimi i messaggi di apprezzamento da parte dei milioni di utenti che seguono le pagine social dei "talent" della trasmissione sportiva più seguita dell'estate

REGGIO CALABRIA – L’esperienza reggina ha lasciato il segno tra i “talent” del Calciomercato nazionale. Ospite della Città Metropolitana, il team di Alessandro Bonan, ha avuto modo di apprezzare le bellezze del territorio, entrando in contatto con migliaia di persone che hanno partecipato alle dirette serali, ai collegamenti dai luoghi simbolo della città e dell’area metropolitana, o nell’ambito delle tante attività disposte dalla Città Metropolitana grazie alla disponibilità di Comuni, associazioni, realtà sportive, imprese, organizzazioni che si occupano di promozione, marketing ed accoglienza in ambito turistico.

Tra i più entusiasti il giornalista Gianluca Di Marzio, vera e propria star digitale, con quasi tre milioni di followers sui principali social network. “Una raffica… di emozioni – scrive Di Marzio, citando la famosa “raffica” che caratterizza i suoi interventi sul finale di trasmissione con le notizie di calciomercato – è stata una settimana stupenda e chiuderla in mezzo alla gente che ha accolto me e tutta la squadra di Calciomercato L’originale così calorosamente è un qualcosa di inspiegabile. Reggio Calabria per sempre nel mio cuore”. Ed ancora, scrive sempre Di Marzio, invitando gli spettatori a visitare la città, “se non l’avete vissuta non potete capire. E allora dovete venire qui per rendervi conto! É stata una settimana magica, difficilmente descrivibile a parole. Dai paesaggi mozzafiato ai sapori unici, passando attraverso la storia millenaria e il grande affetto ricevuto ogni sera. Grazie di cuore Reggio Calabria, siete casa”. Ed infine, durante la notte che ha segnato il grande evento di chiusura, tra il Museo Archeologico e l’Arena dello Stretto, Gianluca Di Marzio mette nero su bianco un ulteriore pensiero dichiarando il suo amore verso Reggio ed i reggini: “Non riesco a dormire, negli occhi e nell’anima rivedo e risento Reggio, il suo amore e Calciomercato. I bronzi e il bergamotto, il lungomare e l’arena, i selfie e le tavole infinite, il mare cristallino e l’affetto sincero. Esagerato. Spontaneo. Come il calabrese e la sua adorata Calabria: terra di meraviglie sottovalutate e persone disposte a dare sempre più di quel che ricevono e mai dopo aver ricevuto. Qui troverete sempre una casa aperta e un tesoro a forma di cuore. Infinitamente grazie”.

Non è da meno Alessandro Bonan, tra i più apprezzati professionisti del giornalismo sportivo a livello europeo e conduttore della trasmissione. E’ proprio lui a celebrare il successo delle serate reggine all’Arena con un video dell’ultima puntata andata in onda dal Lungomare. “Oltre 1500 persone a vedere Sky Calciomercato L’originale a Reggio Calabria. Mai successa una cosa del genere. Meraviglioso”. I ringraziamenti social di Alessandro Bonan si rivolgono poi direttamente al sindaco Falcomatà. “E’ solo per merito vostro se è stato così speciale. Grazie sindaco per averci creduto per primo, sostenendoci poi in tutto”.

A chiosare le dichiarazioni d’amore per Reggio Calabria ci ha pensato infine il più giovane dei conduttori Sky, Valerio Spinella, conosciuto dagli sportivi come Fayna, che di Reggio Calabria ne fa uno spiritoso acronimo: “Ritorneremo Estasiati Godremo Gioiosamente Insieme Onnivori Culturalmente Assaporeremo Libertà Amicizia Bontà Rispetto Illusionismo Amore”.

Un’ironia che al pari degli altri messaggi postati sui social, alle decine di stories pubblicate dai big del calciomercato nazionale, ha già prodotto milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di likes e di commenti entusiasti. A cominciare dagli stessi protagonisti del team di Sky, alcuni dei quali hanno già annunciato di voler scegliere Reggio e la Calabria per le loro prossime vacanze.

Un successo che ha avuto il merito di andare ben oltre il racconto dei media tradizionali e che ha invaso la rete con un’ondata di affetto e di ammirazione. Sulle pagine social più seguite del giornalismo sportivo nazionale per una settimana sono state protagoniste assolute le splendide immagini del territorio reggino, generando un effetto moltiplicatore in grado di raggiungere milioni di persone in Italia e nel mondo, mettendo insieme le più seguite e ricercate notizie sportive con le bellezze dei principali luoghi di interesse dell’area metropolitana. Colori, paesaggi, profumi, sapori, tradizioni, persone. L’Italia del calciomercato ha avuto il merito di narrare al mondo il volto migliore della città. Un obiettivo programmato dalla Città Metropolitana da considerarsi raggiunto, che stando alle parole dei protagonisti, si è già trasformato in un “arrivederci a presto”.